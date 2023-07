Superlua dos Cervos 2023: veja origem do nome, horário e como ver ao vivo

A Superlua dos Cervos começou no primeiro domingo (2) de julho e será observável até terça-feira (4). Essa lua cheia leva esse nome em referência ao desenvolvimento dos chifres em cervos. Para quem mora em lugar de baixa visibilidade, será possível assistir ao fenômeno no céu de Roma, Itália, pelo canal ''The Virtual Telescope'', no YouTube. A transmissão é uma excelente opção para conseguir visualizar o fenômeno com alta qualidade, independente da localização geográfica ou circunstâncias desfavoráveis.

Neste tutorial, o TechTudo explica qual a origem do nome da superlua e mostra onde assistir online este fenômeno astronômico. Confira nas linhas a seguir.

1 de 3 Superlua de Cervo: veja como assistir ao fenômeno ao vivo — Foto: Divulgação/George Desipris Superlua de Cervo: veja como assistir ao fenômeno ao vivo — Foto: Divulgação/George Desipris

Por que o nome Lua dos Cervos?

De acordo com a NASA, a Superlua é nomeada como ''Lua dos Cervos'' porque sua aparição ocorre no mesmo período do nascimento de novos chifres em cervos machos do Hemisfério Norte, durante o verão. Desse modo, o fenômeno astronômico faz referência a esta etapa de desenvolvimento dos cervos.

Calendário de Super Luas para 2023

Além da Superlua dos Cervos, 2023 trará outros novos fenômenos lunares para observar no céu. São eles:

Próximas datas de Superluas - 2023 Data Superlua 01/08 Superlua do Esturjão 31/08 Superlua Azul 29/09 Superlua da Colheita

Como assistir à Lua dos Cervos 2023

Passo 1. Acesse o YouTube ("youtube.com") e digite na sua aba de pesquisa ''The 2023 Buck Supermoon: online observation (3 July 2023) The Virtual Telescope Project''. Em seguida, toque no botão com o símbolo de lupa para pesquisar;

2 de 3 Barra de pesquisa do YouTube em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Barra de pesquisa do YouTube em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 2. Certifique-se de que o primeiro link é o da transmissão oficial. No horário certo (18h), toque no vídeo da live e dê play para ver a transmissão ao vivo.

3 de 3 Transmissão da Lua dos Cervos em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Transmissão da Lua dos Cervos em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Com informações de Nasa

