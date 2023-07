The Elder Scrolls Online: como jogar o RPG de graça via Epic Games Store

The Elder Scrolls Online está de graça na Epic Games Store até o dia 27 de julho. O jogo da Bethesda é um RPG online de requisitos de entrada e com gameplay que permite aos jogadores explorarem o continente de Tamriel em um mundo aberto repleto de missões e tarefas para concluir. Os usuários podem escolher entre sete diferentes classes, cada uma com suas próprias habilidades e estilos de jogo.