Tour de France 2023: veja etapas e como assistir ao campeonato online

O Tour de France 2023 teve início no último dia 1º de julho e pode ser assistido ao vivo pelo Star+, que retransmite a programação da ESPN em tempo real para assinantes no computador e no aplicativo para Android e iPhone (iOS). A competição anual de ciclismo ocorre na França e em países vizinhos durante três semanas, se encerrando no dia 23 de julho, na Champs-Élysées, em Paris. O percurso de 3.404 km é dividido em 21 etapas, que são transmitidas diariamente em horários distintos, sempre pela manhã, no horário de Brasília. Confira, a seguir, como assistir ao Tour de France 2023 pelo Star+.