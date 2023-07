Verificado do Instagram: passo a passo para comprar selo azul na rede social

A compra do selo de verificado do Instagram pode ser feita diretamente pelo aplicativo da rede social. Por meio das configurações, o usuário pode pedir a verificação da conta e efetuar o pagamento do serviço, que custa R$ 55 por mês. Além do selo azul, o pacote Meta Verified também oferece maior proteção da conta contra falsificação, acesso mais rápido ao suporte por meio de um chat com respostas em português, além de figurinhas exclusivas para Stories e Reels, disponíveis apenas para assinantes.