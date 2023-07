WhatsApp: novo recurso facilita enviar mensagem para quem não é contato

Enviar mensagem no Whatsapp para quem não é contato ficou muito mais simples após uma recente atualização do mensageiro com aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS). Antes, era necessário salvar um contato na agenda, localizá-lo no mensageiro, enviar as mensagens e fazer a exclusão quando o bate-papo já não fizesse sentido. As interações também podiam começar por meio de um link da web ou respondendo a números não salvos em grupos. Entretanto, com a mudança, basta que os usuários busquem o número na barra de pesquisas do aplicativo, sem a necessidade de armazená-lo no telefone, para iniciar uma troca de mensagens. A novidade, que foi muito requisitada, está sendo implementada aos poucos, mas diversas pessoas já conseguem utilizá-la na plataforma. A seguir, veja o passo a passo ilustrado para enviar mensagens aos contatos não salvos do seu WhatsApp.