WhatsApp Web: atualização libera login no navegador sem usar QR Code

Uma nova forma de fazer login no WhatsApp Web está em fase de testes para usuários de celulares Android e iPhone (iOS). Com o recurso, não será mais necessário escanear o código QR para utilizar o serviço em outros dispositivos. Basta acessar o site do mensageiro e escolher a opção de conexão com número de telefone. Um código de verificação de oito dígitos será exibido e deverá ser utilizado no aplicativo do celular para liberar o segundo acesso. Ainda não há uma data oficial de lançamento para o público em geral.