Xbox Series S da Barbie: como participar do sorteio para ganhar o console

O Xbox Series S temático do novo filme Barbie estrelado pela atriz Margot Robbie foi anunciado no mês passado pela Microsoft e hoje (10) foram revelados os passos para jogadores participarem do sorteio que premiará um sortudo com o videogame e mais itens do filme. Para concorrer é bem simples: basta ter uma conta aberta no Twitter e ser maior de idade, ou seja, 18 anos ou mais. O período de inscrição irá até o dia 30 de julho às 12h e após ser encerrado o vencedor será escolhido nos próximos 7 dias. Confira o passo a passo, regras, prêmios e mais sobre o console do filme da Barbie, que estreia em 20 de julho nos cinemas.

O modelo de Xbox Series S oferecido como prêmio é a edição padrão, com 512 MB de memória interna, e não o mais recente Xbox Series S Carbon anunciado no mês passado, que conta com 1 TB de armazenamento. O console apresenta arte personalizada na cor rosa com detalhes em branco e a logo da Barbie na frente, além de acompanhar um estande inspirado na clássica casa de brinquedo da boneca: a "Casa dos Sonhos da Barbie" (Barbie DreamHouse). O vencedor também receberá muito outros itens inspirados no filme, além do videogame em si.

O pacote inclui: o Xbox Series S com arte e base inspiradas em Barbie, um controle Instinct com arte inspirada em Barbie com 4 faceplates (Cowgirl, Ken, Rollerblade e Swimsuit), brilho labial e telefone de brinquedo do filme da Barbie pela NYX e carros Hot Wheels do Corvette da Barbie e Hummer do Ken. Chegam também uma boneca Barbie inspirada no filme e um código para aproveitar 3 meses grátis de Xbox Game Pass Ultimate.

Para participar do sorteio usuários precisarão seguir o perfil do Xbox no Twitter (@Xbox) e retweetar o post da promoção com a hashtag #Xbox_BarbieTheMovieSweepstakes em sua mensagem. O sorteio é limitado a uma entrada por pessoa e qualquer tentativa de fraudar o sistema com múltiplas contas ou automação irá invalidar sua participação. A conta precisa seguir o perfil doXbox por pelo menos 7 dias para validar sua entrada no sorteio e para fins de comunicação, pois o vencedor será avisado por uma DM no Twitter.

Vale ficar atento também ao conteúdo postado junto ao Retweet. As regras do sorteio da Microsoft mencionam que as mensagens não podem ter certos conteúdos como obscenidades, violência, difamação, depreciação, ilegalidades, álcool, drogas ilegais, posicionamento político ou mensagens que possam refletir de maneira negativa a reputação da empresa.

Como participar do sorteio do Xbox Series S da Barbie

Passo 1. Crie uma conta no site Twitter ( https://twitter.com/ ). Se tiver qualquer dúvida, confira nosso tutorial sobre como criar sua conta na rede social;

Passo 2. Siga o perfil @Xbox ( https://twitter.com/Xbox );

Passo 3. Retweet com comentário este post (https://twitter.com/Xbox/status/1678389115945926658) e adicione a Hashtag #Xbox_BarbieTheMovieSweepstakes na postagem;

Passo 4. Pronto! Agora é só esperar pelo resultado em sua mensagem privada do Twitter na primeira semana se agosto.