123 Milhas suspende passagens 'promo'; veja como pedir voucher

A solicitação do voucher pode ser feita pelo próprio site da empresa (https://123milhas.com/), na aba "Promo123". A agência recomenda, inclusive, que consumidores com embarque para a partir de janeiro de 2024 já solicitem o recurso. No tutorial a seguir, o TechTudo explica passo a passo como pedir o reembolso pelas passagens canceladas. Veja também o que fazer se você deseja dinheiro de volta em espécie.