3D Google Maps: como ver pontos turísticos em 360º com detalhes

O Google Maps em 3D é uma função que permite ver pontos turísticos e locais importantes em três dimensões e com uma visão 360º. Chamada de Immersive View (ou Visão Imersiva, em tradução direta), a tecnologia foi apresentada em junho de 2023 durante um evento em São Paulo. A ferramenta está disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), no aplicativo, e inicialmente traz locais famosos das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza.

A funcionalidade é criada com a ajuda de uma Inteligência Artificial capaz de fundir bilhões de imagens do Street View, além de fotografias de satélite aéreas para criar um modelo digital dos locais. Assim, o usuário pode fazer uma visita virtual com detalhes e por diversos ângulos. Veja no tutorial abaixo o passo a passo de como usar o 3D do Google Maps.

2 de 6 Saiba como ver monumentos em 3D no Google Maps — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Saiba como ver monumentos em 3D no Google Maps — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Passo 1. Abra o aplicativo do Google Maps e pesquise o local que deseja ver. Clique no nome do lugar;

3 de 6 Primeiro, acesse o Google Maps e pesquise o local desejado — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim Primeiro, acesse o Google Maps e pesquise o local desejado — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

Passo 2. O app vai abrir uma página com mais informações sobre o local desejado. Logo abaixo do nome, em destaque, aparece um quadro para a função "Immersive View". Selecione esta opção;

4 de 6 A página do local vai exibir a opção de Immersive View — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim A página do local vai exibir a opção de Immersive View — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

Passo 3. Será aberta uma página de carregamento da função e uma breve explicação de como utilizar. Em seguida, o monumento em 3D aparece na tela;

5 de 6 Será aberta a imagem do monumento em 3D — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim Será aberta a imagem do monumento em 3D — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

Passo 4. Use os comandos com os dedos para explorar todos os ângulos da imagem, aproximar, afastar e fazer uma volta em 360º no monumento.

6 de 6 Veja o monumento de vários ângulos com o 3D Google Maps — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim Veja o monumento de vários ângulos com o 3D Google Maps — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

