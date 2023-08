Adobe Express: como usar ferramenta que cria animação para YouTube

Adobe Express é uma ferramenta que permite criar animações sincronizadas com áudios. Com o recurso, os usuários podem gravar uma fala, ou importar um arquivo sonoro, e escolher um personagem para reproduzi-la. No clipe, ele mexe a boca e faz gestos de forma síncrona e natural. Depois, ainda é possível definir o formato do vídeo, que pode ser quadrado, vertical para TikTok ou Reels do Instagram, horizontal para YouTube e muito mais. A ferramenta está disponível gratuitamente, embora também haja um plano premium que custa US$ 9,99 por mês (R$ 48,66 na cotação atual) e tem mais recursos. A seguir, aprenda a criar animações com o Adobe Express.