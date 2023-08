Al Hilal x Al Feiha: onde assistir à provável estreia de Neymar Jr. hoje

A estreia de Neymar no Al Hilal pode acontecer neste sábado (19) em partida contra o Al Feiha, pela segunda rodada do campeonato saudita. O jogo será realizado às 15h (horário de Brasília), no King Fahd International Stadium, em Riad, e terá transmissão ao vivo pela Band. Será possível assistir à disputa ao vivo pelo site da emissora ou pelo app Bandplay, grátis para Android e iPhone (iOS). O brasileiro foi anunciado pelo time árabe na última terça-feira (15), realizou exames e está liberado para jogar. Confira, a seguir, como assistir à possível estreia de Neymar pelo Al Hilal ao vivo e online no PC e no celular.