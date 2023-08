Argentinos Juniors x Fluminense ao vivo: onde assistir ao jogo da Libertadores

Argentinos Juniors e Fluminense se encontram, às 19h (horário de Brasília) desta terça-feira (1), no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2023. Disputado no Estádio Diego Armando Maradona, na Argentina, o duelo será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming Paramount+ . Os assinantes do serviço podem acessar a transmissão na web pelo PC ou no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Quem não assina a plataforma pode se cadastrar e utilizar os sete dias gratuitos.

O Fluminense chega ao mata-mata após ser líder do seu grupo na fase anterior da Libertadores. Já o Argentinos Juniors passou como segundo colocado no grupo E da competição. Confira, abaixo, os possíveis titulares e como acompanhar o confronto entre Argentinos Juniors e Fluminense ao vivo e online para o assinantes do Paramount+

Argentinos Juniors x Fluminense ao vivo hoje: partida válida pelas oitavas de final Copa Libertadores 2023 será transmitida online no Paramount+

Provável escalação do Argentinos Juniors

Arias, Sánchez (Montiel), Mac Allister, Torren, González, Redondo, Moyano, Heredia (Rodriguez), Metilli (Cabrera), Verón, Ávalos.

Provável escalação do Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon), Marcelo (Diogo Barbosa), André, Martinelli, Ganso (Fernandez), Arias, Cano e Keno (Yony González).

Horário do jogo do Fluminense

O Fluminense joga hoje às 19h, no horário de Brasília, desta terça-feira (1). A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores 2023 e acontece no Estádio Diego Armando Maradona, na Argentina. O próximo jogo, no Maracanã, está marcado para 8 de agosto.

Argentinos Juniors x Fluminense ao vivo: como assistir ao jogo pelo Paramount+ no PC

Passo 1. Para assistir à transmissão do jogo do Fluminense ao vivo, abra o site do Paramount+ ("paramountplus.com/home/", sem aspas) e faça login. Se o banner da Libertadores não for exibido, clique na aba "Esportes";

Torcedor assiste às oitavas de final da Libertadores 2023 ao vivo após entrar no campo de esportes do Paramount+

Passo 2. Agora, role a tela até encontrar a seção "Conmebol Libertadores". Nela, selecione a partida entre Argentinos Juniors e Fluminense;

Banner correto deve ser escolhido para a transmissão ao vivo de Argentinos Juniors x Fluminense iniciar

Passo 3. No horário de início, pressione o botão "Ver agora" para a transmissão começar automaticamente.

Paramount+ transmite o jogo do Fluminense ao vivo e online, a partir das 19h

Argentinos Juniors x Fluminense ao vivo: como assistir ao jogo pelo Paramount+ no celular

Passo 1. Para acompanhar o duelo entre Argentinos Juniors e Fluminense hoje ao vivo pelo celular, abra o app do Paramount+ e faça login. Caso o destaque da Copa LIbertadores não apareça, vá na guia "Esportes". Em seguida, deslize a tela e, em "Conmebol Libertadores", toque no jogo correspondente;

Argentinos Juniors vs Fluminense tem transmissão ao vivo disponível na seção de esportes do app do Paramount+

Passo 2. Na tela seguinte, toque no botão "Ver agora" para a transmissão iniciar automaticamente na hora marcada.

Pelo celular, a partir das 19h, público pode iniciar a transmissão do jogo do Fluminense ao vivo e online no Paramount+

Pronto. Agora que você já viu como acessar a transmissão da Libertadores 2023 ao vivo e online, aproveite as dicas do tutorial e entre no Paramount+ para assistir ao primeiro jogo entre Argentinos Juniors e Fluminense.

