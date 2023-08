Athletico-PR x Bolívar ao vivo: onde assistir ao jogo da Libertadores hoje

Athletico-PR e Bolívar se enfrentam, às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (8), pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2023. Disputada na Ligga Arena, no Paraná, a partida terá transmissão ao vivo na ESPN , cujo sinal é retransmitido para os assinantes do Star+ . Os torcedores podem assinar e acessar a plataforma de streaming em sua versão para PC ou no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Na ida, o Furacão perdeu, na Bolívia, pelo placar de 3 a 1. Veja, abaixo, a possível escalação inicial e como assistir ao confronto decisivo entre Athletico-PR e Bolívar ao vivo e online no Star+ para assinantes.

Athletico-PR x Bolívar ao vivo: partida de volta válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores 2023 será transmitida online no Star+ — Foto: Reprodução/Site Atheltico

Provável escalação do Athletico-PR

Bento, Khellven (Madson), Zé Ivaldo, Kaique Rocha (Thiago Heleno), Esquivel, Erick, Fernandinho, Vidal, Thiago Andrade, Canobbio e Vitor Roque.

Provável escalação do Bolívar

Lampe, Bentaberry, Ferreyra, José Sagredo, Diego Bejarano, Villamil, Fernando Saucedo (Justiniano), Lucas Chávez, Bruno Sávio (Javier Uzeda), Pato Rodríguez (Da Costa) e Ronnie Fernández.

Athletico-PR x Bolívar ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Abra o site do Star+ ("starplus.com/pt-br/home", sem aspas) e faça login. Logo depois, vá no banner da partida. Caso ele não apareça, selecione a seção do canal "ESPN";

Athletico-PR x Bolívar pode ser assistido ao vivo após torcedor entrar na seção do canal "ESPN", no Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na próxima tela, deslize até o campo "Esportes" e dê um clique no ícone de bola de futebol;

Público deve encontrar e clicar no ícone de bola de futebol para seguir com o procedimento — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na nova página, escolha "Conmebol Libertadores" e, no campo "Ao Vivo e A Seguir", toque no destaque do jogo do Athletico-PR;

Na seção da Libertadores 2023, espectador precisa escolher o banner correto para acessar a transmissão do duelo ao vivo no Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. No horário previsto, a transmissão ao vivo será iniciada de imediato.

Às 21h, a transmissão de Athletico-PR x Bolívar ao vivo e online começa para os assinantes do Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Athletico-PR x Bolívar ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Entre no app do Star+ e faça login. Então, toque no destaque do jogo. Se ele não estiver disponível, acesse a aba "ESPN". Em seguida, pressione o ícone de bola de futebol;

Athletico-PR vs Bolívar ao vivo pode ser assistido online na seção de futebol do canal ESPN, dentro do app do Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nesta etapa, toque em "Conmebol Libertadores" e, na seção "Ao Vivo e A Seguir", pressione o banner da partida entre Athletico-PR e Bolívar para a transmissão começar na hora marcada.

Destaque do jogo deve ser pressionado para torcedor dar início à transmissão das oitavas de final da Libertadores ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já aprendeu como acessar o sinal da ESPN em tempo real online, aproveite as dicas do tutorial e faça login no Star+ para assistir à partida entre Athletico-PR e Bolívar.

