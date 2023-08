Bienal do Livro RJ 2023: como comprar ingressos e mais sobre o evento

A Bienal do Livro do Rio de Janeiro 2023 acontece entre os dias 1º e 10 de setembro, no Riocentro. Esta edição marca os 40 anos do evento, e os ingressos podem ser comprados online por meio da plataforma Eventim, com pagamento via Pix ou cartão de crédito. Os tíquetes custam a partir de R$ 39, com direito à meia entrada. Neste ano, o festival terá a presença de mais de 300 autores e mais de 200 horas de programação, oferecendo experiências interativas e painéis inéditos em espaços como o “Café Literário” e “Páginas na Tela”. Confira, a seguir, mais detalhes sobre a Bienal do Livro RJ e como comprar ingressos online.