Blue Protocol: como se inscrever para jogar a beta no PC, PS5 ou Xbox

Blue Protocol é uma história de viagem no tempo situada no mundo de Regnas, uma terra fadada a ser destruída no futuro. Essa crise é resultado do excesso de uso da tecnologia, algo que criou uma distorção no espaço-tempo. No papel de um guerreiro sem memórias, jogadores terão auxílio da viajante Aeryn, que veio do futuro para tentar impedir a grande catástrofe. Será preciso procurar por suas lembranças perdidas para descobrirem como salvar o mundo. O enredo conta ainda com uma bela animação de abertura e o jogo terá suporte a português do Brasil.