Botafogo x Bahia ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Botafogo e Bahia jogam, às 16h (horário de Brasília) deste domingo (27), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). O jogo será transmitido ao vivo e online no Globoplay, por meio do sinal aberto da TV Globo. Para assistir, os torcedores devem fazer login no streaming em sua versão web ou pelo aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS), usando os dados de uma Conta Globo, que é gratuita.