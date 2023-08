Botafogo x Internacional ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Botafogo e Internacional abrem a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023 às 21h (horário de Brasília) deste sábado (12). Disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, a partida será transmitida ao vivo na TV Fechada pelos canais SporTV e Premiere , cujo sinal é disponibilizado online e em tempo real no Globoplay . Os assinantes do plano " Globoplay + Canais ” ou do pacote Premiere podem acessar o streaming na versão para PC ou no app para Android e iPhone ( iOS ). Hoje, a assinatura custa a partir de R$ 39,90 na opção promocional anual e R$ 49,90 no formato mensal.

Já "campeão simbólico" do primeiro turno, o Botafogo entra em campo em busca de aumentar a vantagem em relação ao segundo colocado. Enquanto isso, o Colorado, que está na 12ª colocação, segue na busca por uma vaga na zona de classificação para a Libertadores 2024. A seguir, veja as possíveis escalações e como acompanhar o duelo entre Botafogo e Internacional ao vivo e online no Globoplay.

Botafogo x Internacional ao vivo hoje: partida do Brasileirão 2023 será transmitida no Globoplay — Foto: Reprodução/Facebook Botafogo

📝 Site de apostas esportivas: onde apostar em jogos de futebol? Comente no Fórum do TechTudo

Provável escalação do Botafogo

Lucas Perri, Di Plácido, Philipe Sampaio (Adryelson), Cuesta, Marçal, Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo, Júnior Santos, Lucas e Victor Sá.

Provável escalação do Internacional

Rochet, Bustos, Vitão, Mercado, Renê, Johnny, Maurício, Aránguiz (Campanharo), Wanderson, Alan Patrick e Enner Valencia.

Como comprar ingressos para o jogo entre Botafogo x Internacional?

Os ingressos para o duelo entre Botafogo e Internacional podem ser adquiridos online no site do time da casa ("botafogo.com.br/ingresso", sem aspas). Ao acessar o endereço, é preciso selecionar o banner da partida e clicar no botão "Comprar ingressos". Depois, basta escolher um dos setores que ainda estão disponíveis e fazer login.

Botafogo x Internacional ao vivo: onde assistir pelo PC

Passo 1. Acesse a página do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas). Em seguida, no canto superior direito, toque no ícone de avatar para conseguir fazer login com uma Conta Globo ou assinar um plano;

'Onde vai passar Botafogo x Internacional hoje?' Público precisa fazer login na Conta Globo ou assinar um pacote do serviço para assistir o jogo ao vivo e online no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Com o login finalizado, dê um clique no botão "Agora na TV" para ver quais são as transmissões ao vivo disponíveis no serviço;

'Botafogo x Internacional: onde assistir online?' Dentro da seção "Agora na TV" é possível encontrar as transmissões ao vivo atuais no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. No horário marcado, entre na seção aba "Esportes" e escolha o canal SporTV ou Premiere para que a transmissão comece imediatamente.

'Confronto Botafogo x Internacional hoje ao vivo': após acessar a área de esportes, espectador escolhe o canal SporTV ou Premiere para ver o Brasileirão online pelo Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Botafogo x Internacional ao vivo: onde assistir pelo celular

Passo 1. Abra o aplicativo do Globoplay em um dispositivo Android ou iPhone (iOS). Depois, toque no ícone de avatar, na parte superior direita da tela, para poder fazer login com uma Conta Globo ou comprar uma assinatura;

Botafogo vs Internacional tem transmissão ao vivo disponível online no app de celular, para os assinantes do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Após ter feito o login, toque em "Agora" para saber quais as transmissões ao vivo. Na hora prevista, selecione a opção "Esportes" e decida entre SporTV ou Premiere. Com isso, a transmissão do jogo do Botafogo será iniciada.

Em "Esportes", público seleciona o canal SporTV ou Premiere para poder acompanhar Botafogo x Internacional ao vivo e online no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já aprendeu a usar o Globoplay, adquira uma assinatura do plano +Canais para assistir ao confronto entre Botafogo e Internacional pelo Campeonato Brasileiro 2023.

Veja também: Como assistir à Libertadores e Sul-Americana 2023 de graça e ao vivo