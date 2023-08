Brasil x Jamaica: como assistir ao jogo da Copa Feminina 2023 na CazéTV

O Brasil encara a Jamaica pela última rodada do Grupo F da Copa do Mundo Feminina de Futebol 2023. O duelo decisivo acontece nesta quarta-feira (2) às 7h, horário oficial de Brasília. Para a Seleção, apenas a vitória interessa, já que a Jamaica está com quatro pontos, um a mais do que o Brasil após a derrota para a França. Por sinal, a Seleção Francesa é líder com a mesma pontuação das jamaicanas, mas com saldo de gols superior. A Lanterna do Grupo F é o Panamá, que ainda não pontuou e já está eliminado da competição.