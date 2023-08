Calculadora do novo Imposto de Renda: veja site com valor do desconto

A lei que estabelece novas regras para a isenção do Imposto de Renda (IR) no país será sancionada pelo presidente Liz Inácio Lula da Silva (PT) na tarde desta segunda-feira (28). Conforme aprovado pelo Congresso Nacional, a faixa de isenção subiu para R$ 2.112. Além disso, quem recebe até dois salários mínimos, R$ 2.640 no total, também poderá usufruir de um desconto automático do governo de R$ 528 a serem incluídos na faixa de isenção. Na prática, todos os trabalhadores terão desconto menor do IR e é possível realizar o cálculo do imposto online, usando sites como o do Jornal O Globo. Confira a seguir como fazer.