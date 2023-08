ChatGPT: aprenda a fazer mapa mental usando a inteligência artificial

É possível criar mapas mentais online com a ajuda do ChatGPT . O chatbot com inteligência artificial (IA) da OpenAI consegue sugerir ideias de temas e gerar a estrutura completa do seu mapa com comandos simples. Depois de fazer o esqueleto da produção gráfica, é preciso formatar o texto para a linguagem Markdown — o que pode ser feito diretamente no ChatGPT — e, em seguida, utilizar o site Markmap para finalizar o procedimento. A seguir, saiba como criar um mapa mental gratuitamente com a ajuda da inteligência artificial.

Saiba como criar mapas mentais com o ChatGPT — Foto: Reprodução/Unsplash/Scott Graham

Como criar mapas mentais com o ChatGPT

Passo 1. Acesse o site do ChatGPT (https://chat.openai.com/) ou o app para iPhone (iOS) e Android. Depois, crie uma conta ou faça login na plataforma com os botões "Log in" e "Sign up", respectivamente. Ao entrar na ferramenta, você verá uma tela com uma caixa de texto, em que será possível digitar as suas mensagens para o chatbot;

Tela para fazer login ou cadastro no chatbot ChatGPT — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 2. Na barra de textos do chatbot, insira o comando "Faça um mapa mental sobre (insira o assunto aqui)" e dê Enter. Quanto mais direcionada for a solicitação, mais detalhado e relevante será o diagrama gerado. Após o prompt, o chatbot já vai criar a estrutura do seu mapa mental;

Escreva o comando na barrinha de texto do chatbot e dê Enter — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 3. Logo em seguida, copie o título e os itens da estrutura do seu mapa mental. Escreva o comando "faça um Markdown para o texto abaixo", copie o esqueleto do mapa e dê Enter. Logo em seguida, aperte em "Copy code" para copiar a estrutura formatada em Markdown;

Copie a estrutura do seu mapa mental e peça para o ChatGPT formatar em Markdown — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 4. Agora, acesse o site do Markmap (https://markmap.js.org/repl) e apague o código nativo. Para isso, você pode selecionar a barra de texto, apertar "Ctrl + A"" e, em seguida, o botão de apagar;

Acesse o site do Markmap e apague o código nativo — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 5. Agora, basta colar, na barra de textos do Markmap, o código oriundo do ChatGPT para que o seu mapa mental esteja pronto. Depois, clique em "Download at SVG" para baixar a produção.

Cole, na barra do Markmap, o código do ChatGPT — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Mapa mental com o ChatGPT 4

Caso você seja assinante do ChatGPT e, consequentemente, tenha acesso à versão 4 da ferramenta, é possível fazer mapas mentais sem sair do endereço. Para isso, basta escolher um entre os diferentes plugins da plataforma para criar produções gráficas. Neste caso, o TechTudo utilizou o "Whimsical Diagrams". A assinatura do chatbot da OpenAI custa US$ 20 por mês (cerca de R$ 97).

O primeiro passo para criar um mapa mental com o ChatGPT é definir o prompt — Foto: Giulia Vibosi/TechTudo

