Como abrir WhatsApp Web no PC e celular? Veja como conectar o serviço

Além disso, a sincronização entre os dispositivos é instantânea, possibilitando o recebimento e envio de mensagens em tempo real, mesmo se o celular estiver longe ou desligado. A seguir, saiba tudo sobre o WhatsApp Web. Descubra diferentes formas de conectar à ferramenta, saiba se é possível logar em várias contas ao mesmo tempo e outras dicas.

Guia completo sobre o WhatsApp Web — Foto: Luana Marfim/TechTudo

📝 WhatsApp Web funciona com internet a cabo ou só Wi-Fi? Confira no Fórum do TechTudo!

1. Como conectar o WhatsApp Web pelo Android

A seguir, confira o passo a passo de como conectar o WhatsApp Web pelo Android :

Passo 1. Abra o WhatsApp Web no navegador pelo link (https://web.whatsapp.com);

Acessando o site do WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 2. No celular Android, abra o app do WhatsApp e clique nos três pontinhos que ficam no canto superior direito da tela. No menu que abrir, selecione “Aparelhos conectados”;

Conectando aparelhos ao WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 3. Clique em “Conectar um aparelho”. Caso o seu smartphone seja protegido por senha ou biometria, será necessário inseri-la. Após a câmera abrir, leia o QR code que aparece na tela do WhatsApp Web e aguarde a conexão.

Lendo o QR Code do WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

2. Como conectar o WhatsApp Web pelo iPhone (iOS)

Nas linhas abaixo, confira como conectar o WhatsApp Web pelo iPhone (iOS) :

Passo 1. Abra o WhatsApp Web no navegador pelo link (https://web.whatsapp.com);

Acessando o site do WhatsApp Web — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 2. No iPhone, abra o aplicativo do WhatsApp e clique em “Configurações”. Em seguida, selecione “Aparelhos Conectados”.

Acessando as configurações do WhatsApp no celular para conectar com WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Clique em “Conectar um aparelho”. Caso o seu smartphone seja protegido por senha ou biometria, será necessário inseri-la.

É preciso confirmar a biometria para acessar o WhatsApp Web — Foto: FReprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Aponte a câmera para o QR code que aparece na tela do WhatsApp Web e aguarde a confirmação de conexão.

É preciso ler o QR Code do WhatsApp Web com a câmera do celular — Foto: Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

3. Como permitir o acesso à câmera do celular?

Para logar no WhatsApp Web por meio da leitura do QR Code, o aplicativo de mensagens precisa ter a permissão para acessar a câmera do smartphone. Caso essa autorização não esteja ativa, é possível concedê-la de forma simples. Basta seguir esse passo a passo:

Como permitir acesso à câmera em um celular Android:

Em “Configurações”, entre em “Aplicativos”; Selecione o WhatsApp na lista; Depois, clique em “Permissões” e selecione “Câmera”; Clique na opção “Permitir durante o uso do app”.

Como permitir acesso à câmera em um iPhone:

Em “Ajustes”, clique em “WhatsApp”; Em seguida, ative a opção “Câmera”.

4. Como desconectar o WhatsApp Web

Caso precise logar no WhatsApp Web em um dispositivo público ou de terceiros, é importante sempre desconectá-lo após o uso. Afinal, uma vez pareado, é possível acessar todas as mensagens recebidas, além do histórico salvo e outras informações sigilosas.

Para desconectar o WhatsApp Web pelo navegador:

Clique nos três pontinhos que ficam localizados ao lado do ícone de novas conversas; No menu que abrir, clique em “Desconectar” Certifique-se de que o WhatsApp não está mais logado.

Para desconectar o WhatsApp Web pelo celular:

Clique em “Aparelhos conectados”; Selecione o navegador que deseja desconectar; Por fim, clique em “Desconectar”.

5. Como conectar WhatsApp Web no celular

Para usar o WhatsApp Web no navegador de um celular será necessário ter dois aparelhos disponíveis. Em seguida, siga estas etapas:

Abra o WhatsApp Web (https://web.whatsapp.com) no navegador do celular; Caso esteja usando o Chrome , clique nos três pontinhos no canto superior direito da tela. No menu que abrir, marque a opção “Para computador”. No iOS, esse recurso se chama “Solicitar versão para computador”; No outro celular, abra o WhatsApp e clique em “Aparelhos conectados”; Depois, clique em “Conectar Aparelho”; Por fim, leia o QR Code que aparece no navegador e aguarde que a conexão seja finalizada.

Como conectar WhatsApp Web no celular — Foto: Reprodução/FreePik

6. Como conectar WhatsApp Web à distância ou com celular desligado

Para conseguir usar o WhatsApp Web à distância ou com o celular desligado, primeiro é necessário fazer a conexão normalmente. Para isso, abra o aplicativo do WhatsApp no celular e selecione “Aparelhos conectados”, clicando nos três pontinhos ou em “Configurações”, a depender do sistema operacional do smartphone. Em seguida, clique em “Conectar Aparelho” e leia o QR Code que aparece no navegador ao acessar o site (https://web.whatsapp.com).

Após esse procedimento, o WhatsApp Web poderá ser acessado ao entrar no site pelo navegador pareado, mesmo se o celular estiver longe, desligado ou sem acesso à Internet. Com o recurso "múltiplos aparelhos", o mesmo WhatsApp pode ser usado em até quatro dispositivos ao mesmo tempo.

Sendo assim, uma dica importante é sempre deixar o WhatsApp Web conectado em um computador de confiança. Dessa forma, mesmo que aconteça algo com o smartphone, ainda será possível enviar e receber mensagens.

Acesse a ativação da função múltiplos aparelhos no WhatsApp — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

7. Como conectar WhatsApp Web só com o número

Existe outro método para conectar o WhatsApp Web sem que seja nececssário ler o QR Code. Neste caso, será preciso apenas do número de telefone vinculado ao aplicativo de mensagens. Para isso, basta seguir esse passo a passo:

Acesse o WhatsApp Web pelo link (https://web.whatsapp.com); Clique em “Conectar com um número de telefone”; Selecione o país e insira o número de telefone (com DDD) usado na conta de WhatsApp e clique em “Avançar”; Em seguida, abra o app do WhatsApp no celular e selecione “Aparelhos conectados”; Clique em “Conectar um aparelho” e depois selecione a opção “Conectar com número de telefone”; Por fim, insira o código que aparece no navegador no campo indicado e o WhatsApp Web será conectado automaticamente.

8. É possível logar em várias contas ao mesmo tempo?

O WhatsApp permite que apenas uma conta seja usada por navegador. No entanto, caso precise abrir dois ou mais WhatsApps Web simultaneamente, é possível fazer login em uma aba anônima ou em um navegador diferente. Por exemplo, caso uma conta esteja sendo usada no Chrome , o usuário pode ativar outro WhatsApp Web no Firefox ou no Microsoft Edge.

9. É necessário ficar com o celular do lado para manter a conexão?

Em 2021, o WhatsApp lançou uma atualização para sua versão Web que permite que o aplicativo de mensagens seja usado no navegador mesmo se o celular estiver longe ou desligado. Para isso, basta que a conexão tenha sido feita anteriormente, via QR Code ou pelo número de telefone. Este é um excelente recurso para quem perdeu, teve o celular roubado ou está sem bateria.

Veja também: assista ao vídeo a seguir e saiba como ficar invisível no WhatsApp Web