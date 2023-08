Como alugar bike Itaú no app da Uber: conheça parceria e passo a passo

O aplicativo da Uber, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), disponibilizou mais uma opção de mobilidade: as bicicletas compartilhadas. Através de uma parceria com a Tembici, líder em tecnologia para micromobilidade na América Latina, os usuários da plataforma poderão “alugar” bikes do Itaú por até 15 minutos pelo app, sem a necessidade de realizar novos cadastros. O serviço foi lançado em São Paulo e no Rio de Janeiro, com o objetivo de tornar mais fácil a movimentação em pequenas distâncias sem carro – basta estar próximo a uma das estações e escanear o QR Code do veículo escolhido. Vale destacar que as viagens seguirão as tarifas e condições dessa nova modalidade, válidas em cada uma das cidades. No tutorial a seguir, veja como desbloquear uma bike Itaú usando o aplicativo da Uber.