Apagar um contato do WhatsApp pode não ser uma tarefa muito intuitiva. Afinal, as únicas opções que o aplicativo apresenta são de denunciar ou bloquear a pessoa. Isso ocorre porque o cadastro do WhatsApp está vinculado à agenda do aparelho. Para adicionar ou deletar uma pessoa do app de mensagens, é necessário acessar os contatos que estão salvos no dispositivo. Da mesma forma, é preciso entrar na agenda para editar o nome ou qualquer outra informação daquele usuário.

A seguir, saiba como excluir contato do WhatsApp em celulares Android e iPhone (iOS). Descubra ainda se é possível apagar um número no WhatsApp Web (pelo PC), como esconder um contato no app e muito mais neste guia completo.

Saiba como deletar um contado no WhatsApp — Foto: Carolina Ochsendorf/TechTudo

📝 Como mudar número de conta do WhatsApp Business? Confira no Fórum do TechTudo

Como apagar contato do WhatsApp? Saiba tudo!

O TechTudo reuniu abaixo oito dicas sobre como excluir um contato no WhatsApp. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como excluir contato do WhatsApp no Android Como apagar contato do WhatsApp no iPhone Como excluir contato no WhatsApp Web Como funciona a agenda de contatos do WhatsApp Como excluir contato do WhatsApp que não está mais na agenda Como esconder/ocultar um contato no WhatsApp Como recuperar um contato apagado do WhatsApp Como apagar contato bloqueado no WhatsApp

1. Como excluir contato do WhatsApp no Android

Passo 1. Abra o aplicativo de Contatos do aparelho e selecione o contato que deseja apagar;

Como apagar contato do WhatsApp: selecione o contato que deseja apagar na agenda — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 2. Clique em “Mais”, caracterizado pelos três pontinhos, no menu inferior. Em seguida, clique em “Excluir”;

Como apagar contato do WhatsApp: selecione a opção "Excluir" no menu inferior — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 3. Será necessário confirmar a operação selecionado “Mover para a lixeira”. É possível resgatar o contato acessando a Lixeira do aplicativo. Os contatos serão excluídos permanentemente após 30 dias.

Como apagar contato do WhatsApp: o contato excluído fica na lixeira por 30 dias — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

2. Como apagar contato do WhatsApp no iPhone

Abra o aplicativo “Contatos”; Selecione o contato que deseja excluir; Em seguida, clique em “Editar”; Role a página até o fim e clique em “Apagar Contato”; Para confirmar a operação, clique em “Apagar Contato” novamente.

Como apagar contato do WhatsApp: para excluir um contado do WhatsApp, é preciso deletá-lo dos contatos do iPhone — Foto: Reprodução/Helito Bijora

3. Como excluir contato no WhatsApp Web

Como os contatos do WhatsApp estão vinculados à agenda do aparelho, não é possível excluir uma pessoa da sua lista pelo WhatsApp Web. No entanto, caso um contato esteja enviando spam ou apresentando um comportamento abusivo, o site permite denunciar e bloquear o contato.

Para isso, abra a conversa e clique nos três pontinhos que ficam no canto superior direito da tela. No menu que se abrir, selecione “Denunciar” ou “Bloquear”. Em alguns perfis profissionais, será necessário acessar “Dados do Contato” e rolar a tela até o fim para realizar essas ações.

4. Como funciona a agenda de contatos do WhatsApp

A agenda de contatos do WhatsApp funciona como um “espelho” da lista de contatos salva no celular. Quando uma pessoa que não está registrada na agenda envia mensagem no aplicativo, aparece apenas como o número de telefone para o destinatário. Da mesma forma, um contato é mostrado exatamente como está salvo na agenda. Em um grupo, por exemplo, é possível que cada membro veja um mesmo contato de formas diferentes, a depender de como está registrado na agenda de cada um.

Ao receber uma mensagem de uma pessoa que ainda não consta na agenda, o WhatsApp mostrará o comunicado “O remetente não está na sua lista de contatos” e dará a opção de adicionar aos contatos ou bloquear o número. Ainda é possível escolher se deseja criar um novo contato na agenda ou adicionar a um já existente.

Como funciona a agenda de contatos do WhatsApp — Foto: Mayara Aguiar/TechTudo

5. Como excluir contato do WhatsApp que não está mais na agenda

Apagar um contato da agenda pode não ser suficiente para que ele seja excluído do WhatsApp. Em alguns casos, é necessário tomar outras medidas, como deletar o backup do contato salvo na nuvem. Ferramentas como o Google Contatos são bastante úteis para que nenhum número seja perdido ao trocar de aparelho, facilitando bastante a transferência da agenda.

No entanto, às vezes dificultam a exclusão de um número indesejado, fazendo com que o contato volte a aparecer na agenda do aparelho mesmo depois de excluído. Para ajudar o usuário, o TechTudo criou um tutorial explicando como excluir um contato do WhatsApp que não está mais na agenda.

6. Como esconder/ocultar um contato no WhatsApp

O WhatsApp conta com um recurso que permite ocultar conversas de forma nativa. Nas configurações do chat, é possível ativar o modo oculto, que protege as mensagens com com senha ou biometria e as transfere para uma nova aba. Para saber como usar o recurso, confira o passo a passo de como ocultar conversas do WhatsApp com senha ou biometria neste tutorial.

Além disso, é possível utilizar um truque muito simples para esconder um contato no aplicativo de mensagens. A dica consiste em adicionar um caractere especial na agenda do dispositivo, fazendo com que o nome da pessoa seja ocultado no WhatsApp. Para aprender esse truque, veja como esconder contato e conversa do WhatsApp neste tutorial criado pelo TechTudo.

WhatsApp ganha recurso para proteger chats com senha; saiba fazer — Foto: Divulgação/WhatsApp

7. Como recuperar um contato apagado do WhatsApp

Existem algumas maneiras diferentes de tentar recuperar um contato, caso tenha sido apagado por engano ou o usuário tenha se arrependido de excluí-lo. Como já foi mencionado, em celulares Android, é possível restaurar um contato da lixeira até 30 dias depois de tê-lo deletado. Nesta lista criada pelo TechTudo, aprenda como recuperar contatos do WhatsApp com cinco dicas muito úteis.

8. Como apagar contato bloqueado no WhatsApp

Quando um contato é bloqueado, ele continua registrado na agenda do celular, mas perde a autorização de enviar mensagens pelo app. Para apagá-lo de vez, é necessário seguir o passo a passo explicado anteriormente. Além disso, mesmo que tenha sido bloqueado, o histórico de conversa continua aparecendo normalmente no WhatsApp.

É possível deletar o chat pressionando com o dedo em cima da conversa e, em seguida, clicando na lixeira que aparecerá no menu superior da tela. Para saber mais sobre a função, confira esse conteúdo completo sobre como bloquear alguém no WhatsApp.

Veja também: assista ao vídeo a seguir com três formas de descobrir com quem você mais conversa no WhatsApp