É possível apagar fotos duplicadas no iPhone ( iOS ) de forma fácil. O sistema identifica automaticamente fotografias e vídeos duplicados no rolo da câmera e reúne esses itens em uma pasta específica, facilitando a remoção das cópias e a organização dos arquivos. Além disso, o iOS 16 permite que o usuário combine as fotos duplicadas para criar uma só, unindo a versão de maior qualidade e todos os dados relevantes nas cópias, mas mantendo uma figura única na biblioteca de arquivos. Confira, a seguir, como apagar fotos duplicadas no iPhone e combinar arquivos.

Saiba como apagar fotos duplicadas no iPhone de forma fácil pelo rolo da câmera — Foto: Letícia Merotto/TechTudo

📝Queria celular com câmera boa e barato? Veja respostas no Fórum do TechTudo

Como apagar fotos duplicadas no iPhone

Passo 1. Abra o app Fotos e desça a tela até localizar a seção “Duplicatas”.

Veja como acessar pasta de fotos duplicadas no iPhone para apagar cópias — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Toque em “Selecionar” no canto superior direito e marque as duplicatas que deseja apagar. Em seguida, pressione o ícone de lixeira no canto inferior e confirme a ação em “Apagar Fotos”. As fotos duplicadas serão deletadas imediatamente e o arquivo remanescente desaparecerá da pasta.

Aprenda como apagar fotos duplicadas no iPhone de forma rápida — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Caso queira combinar as fotos duplicadas e transformá-las em uma só, basta tocar no ícone “Combinar” e confirmar a ação em “Combinar Cópias Exatas”. As imagens serão mescladas e desaparecerão da pasta de duplicatas.

iPhone permite combinar fotos duplicadas de forma rápida — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Com informações de Reader's Digest e Apple

Veja também: como limpar cache do iPhone e deixá-lo mais rápido?