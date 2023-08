Como arquivar conversa no WhatsApp (e desarquivar)

Entender como arquivar conversas no WhatsApp é importante para priorizar o acesso a chats relevantes e esconder os antigos. O processo pode ser feito em poucos cliques em celulares com o sistema operacional Android , em iPhone ( iOS ) e no WhatsApp Web (pelo PC). Você também pode desarquivar os bate-papos, a qualquer momento, com facilidade ou, ainda, configurar para que as conversas voltem à tela principal quando receber uma nova mensagem.

Abaixo, confira o guia completo que o TechTudo preparou com o intuito de explicar para que serve arquivar conversas no WhatsApp. Você também saberá como arquivar (e desarquivar) conversas individuais ou em grupos, em que lugar os bate-papos ficam localizados após o arquivamento e outras formas de esconder os seus chats para ter mais privacidade. Acompanhe todos os detalhes a seguir.

Entenda como arquivar (e desarquivar) mensagens no WhatsApp em diferentes dispositivos — Foto: Mayara Aguiar/TechTudo

A seguir, confira os 10 temas que vão ser abordados neste guia:

O que significa arquivar conversas no WhatsApp e para que serve? Como arquivar conversa no WhatsApp no Android Como desarquivar conversa no WhatsApp no Android Como arquivar conversa no WhatsApp no iPhone Como desarquivar conversa no WhatsApp no iPhone Como arquivar conversa no WhatsApp Web Como desarquivar conversa no WhatsApp Web Como arquivar todas as conversas no WhatsApp Onde ficam as conversas arquivadas no WhatsApp Outras formas de esconder conversas do WhatsApp

É possível arquivar e desarquivar conversas no WhatApp em poucos cliques — Foto: Reprodução/FreePik

1. O que significa arquivar conversas no WhatsApp e para que serve?

Para começar, é importante entender o que significa arquivar conversa no WhatsApp. Esse é um recurso nativo do mensageiro que permite ocultar chats individuais ou grupos, sem que o histórico seja perdido. Com isso, as mensagens arquivadas ficam reunidas em um só espaço, sendo separadas dos bate-papos que estão ativos atualmente.

Arquivar conversa no WhatsApp é indicado para manter a organização da lista de chats e deixar em destaque e mais visível apenas as conversas atuais. Além disso, o arquivamento permite guardar o registro de conversas que possuem informações importantes, mas que não são mais relevantes no momento. É útil também para ocultar conversas com assuntos pessoais e privativos.

2. Como arquivar conversa no WhatsApp no Android

Siga o caminho abaixo para arquivar conversa no WhatsApp no Android, seja individual ou grupo:

Na aba “Conversas”, segure o chat que será arquivado no WhatsApp; No topo da tela, toque no ícone com uma seta para baixo. Feito!

Em poucos cliques, você conseguirá arquivar uma conversa no WhatsApp — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

3. Como desarquivar conversa no WhatsApp no Android

Para entender como desarquivar conversa no WhatsApp, acompanhe o passo a passo a seguir:

Em “Conversas”, toque em “Arquivadas”; Pressione o bate-papo que será desativado e, em seguida, clique no ícone com a seta para cima no topo da tela. Pronto!

Desarquivar conversas no WhatsApp no Android é um processo simples — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

4. Como arquivar conversa no WhatsApp no iPhone

A seguir, você saberá como arquivar conversa no WhatsApp, seja individual ou grupo, no iPhone. Confira:

Abra o aplicativo do WhatsApp no iPhone e clique na aba “Conversas”; Deslize para a esquerda o chat que será arquivado e toque em “Arquivar”.

Em poucos passos, é possível arquivar conversa no WhatsApp em iPhone — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

5. Como desarquivar conversa no WhatsApp no iPhone

Desarquivar uma conversa no WhatsApp de um único contato ou de grupo também é simples. Siga o caminho abaixo:

Na aba "Conversas", toque em "Arquivadas"; Deslize o chat que será desarquivado para a esquerda e clique em "Desarquivar".

Selecione o chat desejado em “Arquivadas” e, em seguida, toque em “Desarquivar” no WhatsApp — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

6. Como arquivar conversa no WhatsApp Web

Para saber como arquivar um grupo no WhatsApp ou um contato único, o passo a passo é o seguinte:

Passo 1. Abra o WhastApp Web (https://web.whatsapp.com/) e siga os passos na tela para conectá-lo ao seu aparelho;

Conecte o celular no WhatsApp Web para começar — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 2. Passe o mouse pela conversa que deseja arquivar, clique no ícone que irá aparecer para abrir o Menu e selecione "Arquivar conversa". Pronto!

Defina o chat que será arquivado e clique em “Arquivar conversa” no WhatsApp — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

7. Como desarquivar conversa no WhatsApp Web

Passo 1. No WhatsApp Web (https://web.whatsapp.com/), clique em “Arquivadas” no topo das conversas;

“Arquivadas” reúne todas as conversas que estão ocultas no WhatsApp — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 2. Passe o mouse no bate-papo que deseja desarquivar. Clique no ícone do Menu que irá aparecer e selecione “Desarquivar conversa”. Feito!

Selecione o chat desejado e clique em “Desarquivar conversa” no WhatsApp — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

8. Como arquivar todas as conversas no WhatsApp

Também é possível arquivar todas as mensagens do WhatsApp, de uma só vez. Para isso, siga os passos abaixo de acordo com o sistema operacional do seu celular.

No Android:

Toque nos três pontinhos no topo da tela e, em seguida, em “Configurações”; Clique em “Conversas” e, na sequência, em “Histórico de conversas”; Selecione “Arquivar todas as conversas” e toque em “OK” para confirmar.

WhatsApp permite arquivar todas as conversas de uma só vez no Android — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

No iPhone:

Clique em “Configurações” e, depois”, em “Conversas”; Toque em “Arquivar todas as conversas”; Para confirmar, selecione “Arquivar todas”.

Recurso que possibilita arquivar todas as conversa também está disponível no WhatsApp no iPhone — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

As conversas arquivadas no WhatsApp, seja em celulares Android, seja em iPhone ou no WhatsApp Web, ficam em um espaço do aplicativo chamado “Arquivadas”. Ao clicar, você verá todos os chats que foram ocultados com o passar do tempo. Ou seja, de forma simples, é isso o que acontece se arquivar conversa no WhatsApp.

Ao arquivar uma conversa, o contato não será notificado. Em caso de grupos, os membros também não serão avisados. Por outro lado, você será notificado ao ser mencionado ou quando alguém responder diretamente algo enviado por você. Os bate-papos poderão ser desarquivados a qualquer momento.

Outra configuração do WhatsApp permite manter as conversas arquivadas até que os contatos ou grupos falem com você novamente. Com isso, é possível ocultar o bate-papo desejado, mas desarquivá-lo automaticamente quando receber novas mensagens. Para isso, tanto no Android quanto no iPhone, siga os passos a seguir:

Toque em “Configurações” e, na sequência, em “Conversas”; Em seguida, desmarque a opção “Manter conversas arquivadas”.

10. Outras formas de esconder conversas do WhatsApp

Existem outros truques que podem ser colocados em prática quando o assunto é esconder contato do WhatsApp. Umas das opções é ideal para quem deseja ter mais privacidade ao utilizar o aplicativo no dia a dia. Com isso, é possível trazer os chats desejados para a aba “Conversas bloqueadas”, que só pode ser acessada com senha ou biometria.

Para ativar essa função, siga o caminho abaixo, que funciona tanto em Android quanto iPhone:

Na aba “Conversas”, clique no chat que será oculto e, em seguida, clique no nome do contato ou do grupo; Toque em “Conversas ocultas” e ative o recurso “Ocultar a conversa”; Agora, os chats estão estão protegidos e disponíveis em "Conversas bloqueadas".

Conversas ocultas estão localizadas em "Conversas bloqueadas" no WhatsApp — Foto: Reprodução/Unsplash

Após descobrir como arquivar conversa no WhatsApp, aproveite o recurso para organizar os seus chats com as mensagens de contatos e grupos mais relevantes e manter a sua privacidade.

