Como ativar a Siri no iPhone e usar o comando de voz

Saber como ativar e configurar a Siri no iPhone é um dos passos importantes para fazer um bom uso do celular, além de facilitar algumas tarefas do dia a dia. A assistente virtual para iOS, que funciona de maneira semelhante ao Google Assistente, é capaz de realizar pesquisas na internet e no próprio celular, utilizando apenas comandos de voz. O recurso pode ajudar em momentos quando o usuário estiver procurando rapidez ou esteja com dificuldades para digitar, por exemplo.