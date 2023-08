O serviço de assinatura Meli+, que substituiu o programa de pontuação por níveis do Mercado Livre , dá direito a um ano de Deezer Premium grátis. O benefício está incluído no pacote de vantagens oferecidas pelo serviço, que também oferece acesso grátis ao Disney+ e Star+ e descontos na contratação do HBO Max e Paramount+ . O programa, que foi repaginado e teve reajuste no preço, também disponibiliza frete grátis na compra de produtos selecionados e ofertas exclusivas para assinantes, por meio de pagamento mensal de R$ 17,99.

Para ter acesso aos 12 meses de Deezer Premium grátis, é preciso ativar a oferta cadastrando no streaming o mesmo e-mail usado no Meli+. Caso o usuário desista do programa durante o período, poderá manter o acesso à plataforma com 15% de desconto. Se você já é assinante do serviço de música, deverá cancelar o primeiro pacote para não haver cobrança dupla. Confira, a seguir, como ativar o Deezer pelo Mercado Livre.

Aprenda como ativar o Deezer Premium pelo Mercado Livre por meio da assinatura do Meli+ — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Como ativar o Deezer Premium pelo Mercado Livre

Passo 1. Acesse o Mercado Livre (mercadolivre.com.br) e toque no botão do programa Meli+, no canto superior direito da tela;

Meli+: Mercado Livre tem programa de vantagens — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Com a página do programa aberta, localize a seção do Deezer e toque no botão “Ativar 12 meses grátis”;

Deezer Premium Mercado Livre: veja como ativar a oferta pelo site — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Confirme a ação no botão “Ativar Deezer Premium”;

Veja como ativar assinatura Deezer pelo Mercado Livre — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Veja a tela de confirmação da ativação e acesse seu e-mail para localizar a oferta enviada;

Meli+ do Mercado Livre oferece assinatura do Deezer Premium grátis — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Abra o e-mail enviado pelo Mercado Livre e clique no botão “Cadastrar-me no Deezer”;

Assinatura Deezer é enviada por e-mail pelo Mercado Livre — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Preencha o formulário de cadastro no Deezer — lembrando de inserir o mesmo e-mail utilizado no Mercado Livre —, e prossiga no botão “Cadastrar-se”;

Deezer: login deve ser feito usando mesmo e-mail do Mercado Livre — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. Após o cadastro, você visualizará a tela de confirmação da ativação da oferta. Então, clique em “Ouvir agora” para começar a usar o streaming.

Agora você já sabe como ativar Deezer pelo Mercado Livre e já pode ouvir músicas — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

