Como baixar Free Fire para PC e jogar online com emulador

Baixar Free Fire no PC ou no notebook é uma tarefa que requer a ajuda de softwares emuladores. Isso porque o jogo é um Battle Royale da Garena disponível para download grátis em celulares Android e iPhone ( iOS ). Apesar de ser um game mobile, o Free Fire também pode ser jogado em computadores com a ajuda de programas como o LDPlayer , que emula o sistema Android .

Com o aplicativo instalado no desktop, é possível fazer download e jogar partidas no Free Fire com melhor desempenho e sem lag, de acordo com a fabricante. Saiba, a seguir, como baixar Free Fire para PC (fraco ou potente) com o LDPLayer.

Embora a expeirência seja voltado para mobile, o Free Fire Battlegrounds também pode ser jogado no PC pelo emulador LDPlayer — Foto: Reprodução/Garena

A lista abaixo traz um tutorial completo para baixar o Free Fire no computador, além de algumas dúvidas comuns sobre o tema. Veja os tópicos abordados:

Como baixar Free Fire para PC ou notebook com o LDPlayer O que é o emulador LDPlayer? Quais são os requisitos para baixar e jogar Free Fire no Android, iPhone e PC? Melhores emuladores para jogar Free Fire em PC fraco

1. Como baixar Free Fire para PC ou notebook com o LDPlayer

Passo 1. Acesse o site do LDPlayer (https://pt.ldplayer.net) e baixe o instalador. Escolha entre uma das opções disponíveis - o site explica a diferença entre elas para que você decida a melhor para o seu computador ou notebook;

Acesse o site do LDPlayer e baixe uma das versões disponíveis — Foto: Reprodução/Leandro Eduardo

Passo 2. Após o download, execute o instalador no seu PC e clique em “Instalação rápida”. Espere o download dos arquivos do emulador serem concluídos;

No instalador, clique em "Instalação rápida" para fazer download dos arquivos do LDPlayer — Foto: Reprodução/Leandro Eduardo

Passo 3. Abra o LDPlayer e, no campo de pesquisa de aplicativos, digite “Free Fire”;

No campo de pesquisa, digite "Free Fire" e clique no aplicativo "Garena Free Fire" — Foto: Reprodução/Leandro Eduardo

Passo 4. Após abrir página do Free Fire, clique no botão “Instalar”;

Na página do Free Fire, clique em "Instalar" — Foto: Reprodução/Leandro Eduardo

Passo 5. Informe o e-mail ou número de telefone e a senha de acesso à Google Play Store. Caso não tenha conta, clique na opção “Criar Conta” e siga os passos indicados pela ferramenta para fazer seu cadastro;

Informe o e-mail e senha do Google para acessar a Google Play — Foto: Reprodução/Leandro Eduardo

Passo 6. Logado na Google Play Store, clique em “Instalar” para baixar o Free Fire no emulador;

Na Google Play, clique novamente em "Instalar" — Foto: Reprodução/Leandro Eduardo

Passo 7. Após o download concluído, clique no botão “Abrir”;

Após o download do Free Fire, clique em "Abrir" — Foto: Reprodução/Leandro Eduardo

Passo 8. No Free Fire, faça login como convidado ou associando uma conta do Facebook, Google ou VK. Escolha um dos modos disponíveis no Free Fire e mate os inimigos para dar Booyah;

Faça login no Free Fire com sua conta do Facebook, Google ou VK — Foto: Reprodução/Leandro Eduardo

Passo 9. Para configurar o mapeamento de teclas no jogo (já que o teclado do computador é diferente do celular), clique em “Configurações de botão”, no menu vertical direito;

Configure o mapeamento de teclas no jogo clicando em “Configurações de botão”, — Foto: Reprodução/Leandro Eduardo

Passo 10. Personalize as teclas para cada função do jogo. Após mapear, clique em “Guardar” para salvar as preferências das teclas. Assim, já será possível jogar Free Fire no seu computador ou notebook.

Personalize as teclas para cada função do jogo. Ao término, clique em "Guardar" — Foto: Reprodução/Leandro Eduardo

2. O que é o emulador LDPlayer?

LDPlayer é um emulador de Android para PCs e notebooks com o sistema Windows. O software é gratuito e promete bom desempenho e leveza, mesmo em computadores mais fracos. A fabricante indica facilidade para usar, além de ter rápida instalação e execução. Apesar da simplicidade, ele oferece as principais ferramentas e funções necessárias para usuários que buscam aproveitar games mobile no PC.

Comparado a outros concorrentes, como o BlueStacks, o programa promete uma instalação rápida e leva bem menos tempo para iniciar. O LDPlayer é voltado para comunidade gamer, portanto, não há garantia de que apps com outros propósitos executem bem. Vale lembrar que ele é uma alternativa para quem não possui um computador potente e deseja acessar os jogos que estão apenas no celular.

LDPlayer também vem com alguns games prontos para jogar — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

3. Quais são os requisitos para baixar e jogar Free Fire no Android, iPhone e PC?

No sistema operacional do Google, os dispositivos precisam ter no mínimo o Android 4.0 Ice Cream com 1 GB de memória RAM, além de 600 MB de armazenamento disponível. Vale ressaltar que o game também exige, pelo menos, um processador Intel Quad-Core. A classificação indicativa do jogo na Play Store é de 14 anos. Para rodar em celulares da Apple, o jogo requer o sistema operacional iOS 8.0 ou mais, além de 1 GB de memória RAM e 600 MB de armazenamento livre. A classificação do Free Fire na App Store é um pouco menor: 12 anos.

Já para emular o Free Fire no desktop, é preciso um PC com os seguintes requisitos mínimos: sistema operacional Windows 7 ou superior, placa de vídeo Intel Core i3 2.4GHZ e 4 GB de memória RAM. Além disso, também é necessário ter pelo menos 4 GB de armazenamento disponíveis.

Free Fire está disponível gratuitamente para download no Android e iPhone (iOS), e no PC, via emulador — Foto: Divulgação/Garena

4. Melhores emuladores para jogar Free Fire em PC fraco

BlueStacks : emulador de sistema Android mais popular para jogar Free Fire. Ele possui uma versão otimizada feita especialmente para rodar o Battle Royale da Garena. Nela, os jogadores encontram precisão de mira aprimorada, jogabilidade ultra-suave e controles inteligentes. O BlueStacks requer, no mínimo, Windows 7, processador dual-core Intel ou AMD, 4 GB de memória RAM e 5 GB de espaço livre no disco rígido. Vale lembrar que um computador potente permitirá rodar o Free Fire a até 90 quadros por segundo.

: emulador de sistema Android mais popular para jogar Free Fire. Ele possui uma versão otimizada feita especialmente para rodar o Battle Royale da Garena. Nela, os jogadores encontram precisão de mira aprimorada, jogabilidade ultra-suave e controles inteligentes. O BlueStacks requer, no mínimo, Windows 7, processador dual-core Intel ou AMD, 4 GB de memória RAM e 5 GB de espaço livre no disco rígido. Vale lembrar que um computador potente permitirá rodar o Free Fire a até 90 quadros por segundo. MEmu Play : o software possui todos os recursos comuns a esse tipo de aplicativo, como controles inteligentes e a possibilidade de ter vários jogos rodando simultaneamente. Os requisitos mínimos são Windows XP S3 (ou superior), processador dual-core Intel ou AMD, 2 GB de memória RAM (ou 4 GB para sistemas x64), placa com suporte ao DirectX 11 e 5 GB de espaço livre.

: o software possui todos os recursos comuns a esse tipo de aplicativo, como controles inteligentes e a possibilidade de ter vários jogos rodando simultaneamente. Os requisitos mínimos são Windows XP S3 (ou superior), processador dual-core Intel ou AMD, 2 GB de memória RAM (ou 4 GB para sistemas x64), placa com suporte ao DirectX 11 e 5 GB de espaço livre. MSI App Player: o programa foi feito pela MSI em parceria com a BlueStacks e possui recursos interessantes. Entre eles está o Modo Console, recurso presente em games de PC que permite ao jogador um controle maior sobre as configurações, além de rodar títulos em até 240 fps. É preciso ter Windows 7 ou superior, processador dual-core Intel ou AMD, 4 GB de memória RAM e 4 GB de espaço livre no disco rígido.

MSI App Player no PC — Foto: Reprodução/Leandro Eduardo

Nox Player : é um dos emuladores mais populares entre os jogadores de Free Fire. Além de um visual bonito, ele possui todos os recursos dos principais aplicativos semelhantes no mercado, como controles inteligentes e a possibilidade de jogar em diversas instâncias. O principal diferencial do Nox está nos requisitos mínimos, pois ele roda em Windows XP SP3 (ou superior), com apenas 1,5 GB de memória RAM disponível. O espaço necessário em HD também é o menor entre os concorrentes, com os mesmos 1,5 GB livres.

: é um dos emuladores mais populares entre os jogadores de Free Fire. Além de um visual bonito, ele possui todos os recursos dos principais aplicativos semelhantes no mercado, como controles inteligentes e a possibilidade de jogar em diversas instâncias. O principal diferencial do Nox está nos requisitos mínimos, pois ele roda em Windows XP SP3 (ou superior), com apenas 1,5 GB de memória RAM disponível. O espaço necessário em HD também é o menor entre os concorrentes, com os mesmos 1,5 GB livres. GameLoop: é bastante conhecido, principalmente por ser o emulador oficial de PUBG Mobile. É desenvolvido pela Tencent, uma das maiores empresas de jogos do mundo, e tem como grande diferencial um sistema anti-cheat próprio, o que ajuda a manter a jogatina livre de trapaças. A desvantagem do GameLoop são os requisitos maiores que os concorrentes. É necessário ter, no mínimo, Windows 7 (ou superior), processador Intel Core i3 560 de 3.3 GHz ou AMD Phenom II X4 945 de 3.0 GHz, 3 GB de memória RAM, placa de vídeo GeForce GTX 460, da Nvidia, ou AMD Radeon HD 5870 e 1 GB de espaço livre no HD.

Veja também: Conheça Sigma: o battle royale estilo Free Fire para celular