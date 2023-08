Como bloquear chamadas no WhatsApp? Veja como não receber ligações

O WhatsApp permite bloquear chamadas no app para Android e iPhone ( iOS ). A função tem como objetivo aumentar a privacidade dos usuários que utilizam a plataforma, evitando o recebimento de ligações de pessoas indesejadas, de números desconhecidos, além de fraudes e spam . Quando está ativado, o recurso faz com que o celular silencie a chamada e não toque, mas os registros podem ser visualizados posteriormente no histórico de ligações e nas notificações do aplicativo.

Quer saber como bloquear chamada e ligação no WhatsApp? Confira, a seguir, como silenciar chamadas de pessoas desconhecidas no WhatsApp. Vale citar que outra alternativa é bloquear o número no aplicativo, o que também impede o recebimento de mensagens de texto, ou silenciar o toque por meio das notificações. No WhatsApp Web, pelo PC, somente é possível silenciar todas as notificações da plataforma.

1. Como bloquear chamadas no WhatsApp no Android

Um recurso do WhatsApp permite silenciar ligações de números desconhecidos para evitar spam, fraudes ou contatos indesejados no app. Nas próximas linhas, saiba como ativar essa configuração no celular Android.

Passo 1. Abra o WhatsApp e toque sobre o botão de menu, representado pelos três pontinhos no canto superior direito da tela. Agora, vá em "Configurações" e, em seguida, selecione a opção “Privacidade”;

Passo 2. Clique na seção "Chamadas" e ative a chave em "Silenciar números desconhecidos".

Passo 3. Para visualizar o histórico de chamadas recebidas, sejam as silenciadas ou atendidas, basta abrir o WhatsApp e clicar em “Chamadas”.

2. Como bloquear chamadas no WhatsApp no iPhone (iOS)

Passo 1. Abra o WhatsApp no iOS e acesse as “Configurações” do app. Para isso, basta acessar o menu inferior do aplicativo;

Passo 2. Toque em “Chamadas” e ative a chave “Silenciar números desconhecidos”. Pronto, as chamadas passarão a ser silenciadas no WhatsApp;

Passo 3. Para ver o histórico de ligações recebidas, incluindo as que foram silenciadas, basta abrir o WhatsApp e tocar em “Chamadas”.

3. Como bloquear alguém no WhatsApp

Outra dica que serve para impedir chamadas é bloquear alguém no WhatsApp no Android ou iPhone. Com essa opção, não será mais possível enviar mensagens e a sua foto desaparecerá para a pessoa bloqueada.

Para isso, abra a conversa e acesse os dados tocando sobre o nome da pessoa, na parte superior da tela; Por lá, role a página até o fim, pressione "Bloquear"; Confirme em "Bloquear".

4. Como desativar notificações de chamadas no WhatsApp

Nem sempre é possível optar por bloquear o contato, por isso desativar as notificações de chamadas é uma opção interessante. Vale citar que esse recurso está disponível apenas no Android.

Passo 1. Para isso, abra a conversa e acesse os dados do contato tocando sobre o nome da pessoa, na parte superior da tela. Em seguida, toque em "Notificações personalizadas";

Passo 2. Ative a opção "Usar notificações personalizadas", na parte superior. Feito isso, role a tela até o fim e desative o som de toque e a vibração. Dessa forma, você será notificado sobre novas mensagens, mas não será incomodado com as ligações do contato.

Caso esteja utilizando um iPhone, uma opção disponível é silenciar o contato. No entanto, é importante considerar que isso resultará no silenciamento de todas as notificações dessa pessoa, não se restringindo apenas às chamadas.

Abra uma conversa e toque na parte superior da tela para acessar o menu; Toque na opção "Silenciar"; Selecione a duração desejada. É possível silenciar por 8 horas, 1 semana ou Sempre.

Pronto! Aproveite as dicas para bloquear chamadas de vídeo e áudio no WhatsApp.

