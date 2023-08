Como cancelar a assinatura do Globoplay pelo celular ou computador

O Globoplay permite usar o serviço de streaming gratuitamente para alguns conteúdos, como jornalismo, esportes, trechos de novela e outros. No entanto, para acessar todo o catálogo disponível é necessário assinar o serviço, que custa a partir de R$ 24,90 mensais. Caso tenha assinado e não queira mais fazer o pagamento, veja abaixo como cancelar o GloboPlay de três formas diferentes: pelos ajustes do iPhone , na Google Play Store ou no site pelo navegador.

Vale lembrar que o cancelamento deve ser feito no mesmo local onde foi realizado o cadastro. Ou seja: se você assinou pela App Store, o cancelamento será feito nos ajustes do iPhone; para quem assinou pela Google Play Store, será necessário usar a loja de apps para fazer o cancelamento. Já se o cadastro foi feito no site pelo navegador, o usuário terá que finalizar sua inscrição no mesmo local. Caso não se lembre por onde assinou, é possível entrar em contato pelo chat no site "minhaconta.globo.com" (sem aspas).