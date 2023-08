Colocar link do WhatsApp no Instagram pode ser útil por várias razões, especialmente para empresas, profissionais independentes e empreendedores que desejam se conectar com seu público-alvo de maneira eficaz. Aproveitar o espaço da bio do Instagram para inserir o link do WhatsApp permite uma conversa integrada e mais ágil com seguidores e visitantes, possibilitando uma transição rápida entre os aplicativos da Meta .

Outra possibilidade é colocar link do WhatsApp no story do Instagram. Os Stories são exibidos no topo da tela dos seguidores e têm um destaque temporário, o que chama a atenção imediata. Isso significa que o link do WhatsApp será prontamente visto por seus followers assim que eles acessarem o app. Caso ainda não saiba como colocar o link do WhatsApp no Instagram, acompanhe o tutorial e aprenda a usar esse recurso a seu favor.

Como colocar link do WhatsApp no Instagram

Como adicionar link do WhatsApp no Instagram? Saiba tudo!

O TechTudo reuniu abaixo 10 dicas sobre como adicionar link do WhatsApp no Instagram. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como colocar link do WhatsApp no Instagram Por que é útil inserir link do WhatsApp no Instagram? Como colocar o botão de contato do WhatsApp no Instagram Como criar link do WhatsApp automaticamente Como criar link do WhatsApp manualmente É possível inserir esse botão na conta pessoal do Instagram? É possível usar o WhatsApp normal, sem ser conta Business? Como colocar mais de um número de WhatsApp no botão? Dá para adicionar o botão pelo Instagram Web? Como colocar link do WhatsApp no story do Instagram

Como colocar link do WhatsApp no Instagram? Saiba tudo neste guia — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

1. Como colocar link do WhatsApp no Instagram

Antes de tudo, é necessário criar seu link do WhatsApp para copiá-lo e colá-lo no Instagram. Para isso, certifique-se de que o seu link siga o padrão "https://api.whatsapp.com/send?phone=”, sem aspas, seguido do código do país (no Brasil é 55) + o DDD do seu chip + o seu número sem parênteses ou hífen.

Exemplo: https://api.whatsapp.com/send?phone=5535999999999

Para inserir o link do WhatsApp no seu Instagram, siga os passos:

Passo 1. Abra o aplicativo e vá ao seu perfil no canto inferior direito da tela;

Passo 2. Clique em “Editar Perfil” e, na “Bio”, toque em “Adicionar link”;

Caminho para adicionar um link do WhatsApp no Instagram — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 3. Na tela de “Adicionar link externo”, cole o link no campo “URL” e crie um título;

Passo 4. Toque no check e, pronto, o link do seu WhatsApp estará na bio do seu Instagram.

Como adicionar um link externo na bio do Instagram — Foto: Aricia Faria/TechTudo

2. Por que é útil inserir link do WhatsApp no Instagram?

O WhatsApp ou WhatsApp Business estão entre as principais plataformas de atendimento ao cliente atuais. Pelo aplicativo de mensagens, a conversa pode ser mais pessoal e personalizada, o que aumenta as chances de conversão e índice de satisfação.

O Instagram, por sua vez, funciona como uma vitrine onde você pode publicar fotos, vídeos e reels da sua marca. A nível comercial, colocar o link do WhatsApp na bio do Instagram facilita a navegação dos usuários e permite que eles entrem em contato mais rapidamente no aplicativo de mensagens.

Imagine que você está em um perfil de uma loja de roupas no Instagram e, após se interessar pelo conteúdo, decide saber mais detalhes pelo WhatsApp. Ter um link do WhatsApp da loja no perfil do Instagram facilitaria bastante o contato. Afinal, não seria necessário sair do app para ser atendido na plataforma de conversas.

Por que é útil inserir link do WhatsApp no Instagram? — Foto: Reprodução/Getty Images

Pessoas ou empresas que buscam ampliar a visibilidade, o relacionamento com os clientes e as vendas podem colocar o link do WhatsApp no Instagram para que não haja lacunas na comunicação.

3. Como colocar o botão de contato do WhatsApp no Instagram

Em contas comerciais, o Instagram disponibiliza a função de botão para conversões diretas. Dentre os botões mais usados, estão: "Pedir refeição", "Reservar agora" e "Reservar". Para adicionar o botão de contato do WhatsApp no seu perfil, você deve:

Passo 1. Acesse seu perfil e clique em "Editar". Arraste a tela para baixo e toque na opção "Opções de contato";

Como colocar o botão de contato do WhatsApp no Instagram — Foto: Reprodução/Anna Kellen

Passo 2. Na próxima tela, você encontra três alternativas de contato. Selecione a última opção que apresenta o ícone do WhatsApp, onde está escrito "Número do WhatsApp Business". Em seguida, digite o número do seu telefone do WhatsApp comercial e toque em "Enviar código".

Como colocar o botão de contato do WhatsApp no Instagram — Foto: Reprodução/Anna Kellen

Por fim, digite o código que você receberá no seu celular e pronto. No seu perfil, um botão estará visível para permitir que os seguidores se comuniquem de forma mais conveniente, eliminando a necessidade de redirecioná-los para outra página.

Para que o botão exiba somente o texto "WhatsApp", é necessário não preencher o campo de número de telefone nem o campo de endereço de e-mail. Deixe apenas o número do WhatsApp Business e, se aplicável, o endereço do estabelecimento. Quando todas as informações de contato forem inseridas, o botão será renomeado para "Contato".

4. Como criar link do WhatsApp automaticamente

Para poupar trabalho e não ser necessário criar o link do WhatsApp manualmente, aprenda como gerar link de forma automática no tutorial a seguir. Em seguida, basta colar a URL gerada no seu Instagram.

Acesse o Gerador de Link de WhatsApp (https://zap.convertte.com.br/gerador-link-whatsapp/); Insira seu número em "WhatsApp*", seu melhor e-mail e , se desejar, escreva uma mensagem personalizada; Ao preencher todos os campos, clique em "Gerar link grátis"; Clique em "Copiar link" e vá ao seu perfil do Instagram para colar na bio, conforme mostra o tópico 1 deste guia.

Como criar link do WhatsApp automaticamente para colar no Instagram — Foto: Reprodução/Unsplash

5. Como criar link do WhatsApp manualmente

Caso o site de gerador de link não esteja funcionando, ou, por algum motivo, você não consiga acessá-lo, é possível criar link do WhatsApp manualmente por meio das etapas abaixo:

Digite o link de base do WhatsApp: https://wa.me/ Após esse link, coloque o código do país e o DDD do seu número; Por fim, insira seu número sem espaço, parênteses ou hífen. Exemplo: https://wa.me/5521912345678

Neste caso acima, usamos o código do Brasil (55), DDD do Rio de Janeiro (21) e o número de telefone fictício (912345678).

6. É possível inserir este botão na conta pessoal do Instagram?

Não. Os botões do Instagram estão disponível apenas para contas comerciais. Para acionar algum em seu perfil comercial:

Vá em Editar perfil; Role até encontrar "botões de ação"; Escolha seu botão e integre com sua loja virtual.

Mudança de conta do Instagram de pessoal para comercial — Foto: Reprodução/Raquel Freire

7. É possível usar o WhatsApp normal, sem ser conta Business?

Sim. Porém, é altamente recomendado que você não compartilhe seu número pessoal para evitar fraudes ou excesso de mensagens em seu número particular.

Você pode utilizar outro contato para receber essas mensagens do Instagram ou ativar o WhatsApp Business para usufruir dos recursos adicionais para empresas, como: mensagens automáticas, estatísticas de mensagens, possibilidade de adicionar cardápio, link do Google Maps, horários de funcionamento, entre outros. Veja vantagens do WhatsApp Business: 7 funções úteis do app para negócios.

8. Como colocar mais de um número de WhatsApp no botão?

Atualmente, é possível inserir apenas um número de WhatsApp nos botões do Instagram. Contudo, por meio do Linktree, você pode adicionar vários links de WhatsApp e outros em um link único. Siga as etapas para inserir link do Linktree no seu Instagram:

Acesse o site do Linktree e crie uma conta; Adicione as URLs para aparecer em um link único; Adicione um nome para cada link; Vá em "Editar perfil" em seu Instagram; Clique em "Contato" e cole o link do Linktree; Salve e pronto! O seu link único com vários números do WhatsApp estará em seu perfil.

Como colocar mais de um número de WhatsApp no botão com o Linktree — Foto: Marcela Franco/TechTudo

9. Dá para adicionar o botão pelo Instagram Web?

Sim, é possível adicionar o botão do WhatsApp Business pelo Instagram Web. Basta seguir o mesmo procedimento:

Entre na sua conta e clique em "Editar perfil"; Em seguida, no menu lateral à esquerda, toque em "Conta profissional"; Em "Número do WhatsApp", adicione o seu telefone.

Dá para adicionar o botão do WhatsApp pelo Instagram Web? — Foto: Reprodução/Anna Kellen

10. Como colocar link do WhatsApp no story do Instagram

Adicionar um link do WhatsApp nos Stories do Instagram é uma tarefa simples que pode ser realizada em celulares Android e iPhone (iOS). Com isso, o usuário compartilha o contato do mensageiro com os seguidores sem divulgar seu número, o que permite aos clientes iniciarem conversas pelo post temporário da rede social. Para realizar o procedimento, é necessário usar um site gratuito que gera links do WhatsApp e a figurinha de link do Instagram. Confira:

Entre no site Convertte (convertte.com.br/gerador-link-whatsapp) no navegador do smartphone e digite o número do seu telefone, com DDD; Escreva uma mensagem, se desejar, e clique em “Gerar link”. O link fica pronto na hora. Depois, selecione o botão “Copiar link”; Em seguida, abra o Instagram e entre na câmera de Stories. Agora, tira a foto que desejar, ou use uma imagem da galeria; Após abrir a imagem nos Stories, vá até o menu superior, toque no ícone de figurinha e clique no sticker de link; Cole o link do WhatsApp que você copiou no campo indicado. É possível clicar em “Personalizar o texto da figurinha” para escrever o texto que você deseja exibir no adesivo; Por fim, clique no botão “Concluir”. Observe que a figurinha agora aparece no seu story.