Como colocar o Chrome no modo escuro no PC ou celular

Colocar o Chrome no modo escuro, também conhecido como modo noturno, além de diminuir o cansaço visual do usuário, melhora a legibilidade das páginas e ainda pode ajudar a bateria do celular ou notebook durar mais. À noite ou em ambientes escuros, o dark mode é a opção mais confortável para sua visão em frente à tela, já que a alta luminosidade é muito prejudicial aos olhos.

Em diversos dispositivos, como celular, PC ou notebook, e sistemas operacionais, como Windows, macOS, Android ou iOS (iPhone), é possível ativar o tema escuro. Optar por um plano de fundo noturno no Chrome proporciona uma experiência mais agradável no navegador. Seja pelo celular ou PC, você pode encontrar a opção de modo noturno e selecioná-lo sem nenhum custo. Quer ativar ou desativar o modo escuro no Chrome? Confira o guia completo a seguir.

2 de 17 Como colocar o Chrome no modo escuro — Foto: Mariana Saguias/TechTudo Como colocar o Chrome no modo escuro — Foto: Mariana Saguias/TechTudo



O Chrome é melhor que o Firefox? Comente no Fórum do TechTudo!

Como colocar o Chrome no modo escuro? Veja o guia completo!

O TechTudo reuniu abaixo seis dicas que podem ajudar a colocar ou desativar o modo escuro do Chrome. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como colocar o Chrome no modo escuro no PC Windows Como desativar o modo escuro do Chrome no PC Como colocar o Chrome no modo escuro no Mac Como colocar o Chrome no modo escuro pelo tema do navegador Como colocar o Chrome no modo escuro no Android Como colocar o Chrome no modo escuro no iPhone (iOS)

3 de 17 Como colocar o Chrome no modo escuro? Veja o guia completo! — Foto: Mariana Saguias/TechTudo Como colocar o Chrome no modo escuro? Veja o guia completo! — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Como colocar o Chrome no modo escuro no PC Windows

Siga a sequência para aprender como habilitar o tema escuro no Windows 10:

Passo 1. Vá em "Iniciar" e clique em "Configurações";

4 de 17 Caminho para acessar as configurações do Windows — Foto: Aricia Faria/TechTudo Caminho para acessar as configurações do Windows — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 2. Na tela de "Configurações" do Windows, acesse “Personalização”;

5 de 17 Janela de Configurações do Windows — Foto: Aricia Faria/TechTudo Janela de Configurações do Windows — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 3. Clique em “Cores”, seguido de “Escolher a cor” e selecione “Escuro”;

6 de 17 Sequência para acessar as cores do Windows — Foto: Aricia Faria/TechTudo Sequência para acessar as cores do Windows — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 4. Escolha a cor de destaque de sua preferência para realçar fontes e ícones do sistema;

Passo 5. Selecione as últimas opções se quiser usar essa cor de destaque nas superfícies.

7 de 17 Passo a passo para definir as cores de destaque das superfícies do Windows — Foto: Print: Aricia Faria/TechTudo Passo a passo para definir as cores de destaque das superfícies do Windows — Foto: Print: Aricia Faria/TechTudo

2. Como desativar o modo escuro do Chrome no PC

No passo a passo a seguir, confira como desativar o modo norturno do Chrome no computador ou notebook.

Passo 1. No navegador, clique nos três pontinhos no canto superior direito;

8 de 17 Localização dos três pontos verticais do Google Chrome — Foto: Aricia Faria/TechTudo Localização dos três pontos verticais do Google Chrome — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 2. Vá em “Configurações” e, depois, em “Aparência”;

9 de 17 Como encontrar a opção da Aparência do Chrome — Foto: Print: Aricia Faria/TechTudo Como encontrar a opção da Aparência do Chrome — Foto: Print: Aricia Faria/TechTudo

Passo 3. Clique em “Tema” para abrir a Chrome Web Store;

10 de 17 Caminho para abrir a Google Web Store — Foto: Aricia Faria/TechTudo Caminho para abrir a Google Web Store — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 4. Na página de tema, selecione o plano de fundo de sua preferência;

11 de 17 Coleções de temas da Google Web Store — Foto: Aricia Faria/TechTudo Coleções de temas da Google Web Store — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 5. Também é possível tirar o Chrome do modo escuro pelo botão de “Personalizar o Chrome”, no canto inferior direito da página de busca. Clique nele e escolha o novo plano de fundo.

12 de 17 Como alterar o plano de fundo pelo botão "Personalizar o Chrome" — Foto: Aricia Faria/TechTudo Como alterar o plano de fundo pelo botão "Personalizar o Chrome" — Foto: Aricia Faria/TechTudo

3. Como colocar o Chrome no modo escuro no Mac

Para ativar o modo noturno no seu MacBook ou iMac, siga os passos abaixo. Caso o seu sistema seja macOS Ventura ou posterior:

Vá no menu "Apple", depois em "Ajustes do Sistema" e clique em "Aparência”; Na parte superior da janela, escolha a opção "clara", "escura" ou "automática" para alterar o tema do seu macOS.

13 de 17 Como colocar o Chrome no modo escuro no Mac — Foto: Reprodução/FreePik Como colocar o Chrome no modo escuro no Mac — Foto: Reprodução/FreePik

Em versões anteriores do macOS:

Clique no menu “Apple”, depois em "Preferências do Sistema" e, por fim, em "Geral"; Na parte superior da página de Aparência, escolha a opção "clara", "escura" ou "automática".

Observação: colocando no modo automático, a aparência do seu macOS será clara durante o dia e escura durante à noite.

4. Como colocar o Chrome no modo escuro pelo tema do navegador

Nas linhas abaixo, confira o procedimento de como ativar o Chrome no modo noturno pelo tema do navegador no PC.

Clique nos três pontos verticais presentes no canto superior direito da página; Vá em "Configurações"; Acesse "Aparência"; Clique em "Tema" para abrir Chrome Web Store; Vá em "Temas escuros" e clique no seu preferido para "usar no Chrome".

14 de 17 Coleção de temas escuros presente na Google Web Store — Foto: Aricia Faria/TechTudo Coleção de temas escuros presente na Google Web Store — Foto: Aricia Faria/TechTudo

5. Como colocar o Chrome no modo escuro no Android

Quer saber como ativar o modo noturno, ou dark mode, no seu aparelho com Android? Acompanhe o tutorial abaixo:

Pela aba lateral do Chrome:

Em seu dispositivo, acesse o aplicativo do Chrome; Clique na aba lateral esquerda, nas três linhas verticais; Toque em “Tema escuro: desativado”

15 de 17 Caminho para ativar o modo escuro no Chrome pela aba lateral esquerda da página de busca — Foto: Aricia Faria/TechTudo Caminho para ativar o modo escuro no Chrome pela aba lateral esquerda da página de busca — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Pelas configurações do Chrome:

Acesse o Google Chrome em seu celular e clique nos três pontinhos do canto superior direito; Vá em “Configurações”e clique em “Tema”; Ative o modo “Escuro”

16 de 17 Etapas para ativar o modo escuro no Chrome pelo Android — Foto: Aricia Faria/TechTudo Etapas para ativar o modo escuro no Chrome pelo Android — Foto: Aricia Faria/TechTudo

6. Como colocar o Chrome no modo escuro no iPhone (iOS)

Se você deseja colocar o Chrome no modo noturno no seu iPhone (iOS), acompanhe o procedimento no passo a passo a seguir:

Como ativar modo escuro no iPhone pelas Configurações:

Em seu aparelho, acesse "Configurações" e clique em "Tela e brilho"; Toque em "Modo Escuro" para ativá-lo.

17 de 17 Como colocar o Chrome no modo escuro no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Freepik Como colocar o Chrome no modo escuro no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Freepik

Como ativar modo escuro no iPhone pela Central de Controle:

Acesse "Configurações" e vá em "Central de Controle"; Clique no botão "Adicionar", ao lado do "Modo Escuro", para ativá-lo pela Central de Controle.



Como ativar o modo escuro automático no iPhone:

Clique em "Configurações" e acesse "Tela e brilho"; Toque em "Automático"; Clique em "Opções" para definir o horário do Modo Noturno.

Com informações de Samsung e Suporte do Google

Veja também: assista ao vídeo a seguir e aprenda como atualizar o Google Chrome no celular