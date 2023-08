Saber como colocar senha no iPhone ( iOS ) por código, Touch ID ou Face ID é essencial quando o assunto é manter a segurança do seu smartphone Apple . Os recursos podem ser utilizados para desbloquear o aparelho, acessar aplicativos com facilidade e autenticar compras na App Store , por exemplo.

Ou seja, com a ativação de um código e o uso de impressão digital ou reconhecimento facial, de acordo com o modelo do seu iPhone, os dados ficam mais protegidos. Assim, apps de banco, senhas de cartões cadastrados na Wallet da Apple, fotos, mensagens e outros arquivos de uso privado estarão seguros.

Senha por código, Touch ID e Face ID são as formas de manter o iPhone seguro — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Como colocar senha no iPhone?

A seguir, o TechTudo reúne todas as dicas para colocar a senha no seu smartphone da Apple. Além dos tutoriais, você pode conferir as principais dúvidas sobre o assunto. Veja os tópicos que serão abordados:

Como colocar senha no iPhone por código numérico ou alfanumérico Quais são os quatro tipos de códigos disponíveis? Como ativar o Touch ID no iPhone Quais modelos de iPhone oferecem o Touch ID? Como ativar o Face ID no iPhone Quais modelos de iPhone oferecem o Face ID? Como tirar a senha por código do iPhone

1. Como colocar senha no iPhone por código numérico ou alfanumérico

Passo 1. Em “Ajustes”, clique em “Face ID e Código” ou “Touch ID e Código”, de acordo com o modelo do seu iPhone e, em seguida, selecione a opção “Ativar Código”;

Para começar, clique em “Ativar Código” no seu iPhone — Foto: Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 2. Clique em “Opções de Código” para escolher qual proteção vai utilizar. Na sequência, selecione a alternativa desejada;

Defina qual opção de código será utilizada no seu iPhone — Foto: Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 3. Na nova janela, digite o código desejado e, depois, toque em “Seguinte”. Caso tenha escolhido “Código Alfanumérico Personalizado” ou “Código Número Personalizado”, escreva o código novamente para confirmá-lo e toque em “OK”. Para os códigos numéricos de 4 ou 6 dígitos será necessário digitá-los duas vezes (uma para alterar e outra para confirmar a ação).

Confirme o código digitado no seu iPhone — Foto: Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

2. Quais são os quatro tipos de códigos disponíveis?

O iPhone oferece quatro opções de códigos com diferentes níveis de segurança e de possibilidades para o usuário. São eles:

“Código Numérico de 4 dígitos” é o mais simples e desbloqueia o aparelho com apenas quatro números. Pode ser descoberto com mais facilidade.

é o mais simples e desbloqueia o aparelho com apenas quatro números. Pode ser descoberto com mais facilidade. “Código Numérico de 6 Dígitos” é similar ao anterior, mas permite adicionar mais dois números. Sendo assim, a segurança ainda é fraca, mas superior à opção de 4 dígitos.

é similar ao anterior, mas permite adicionar mais dois números. Sendo assim, a segurança ainda é fraca, mas superior à opção de 4 dígitos. “Código Numérico Personalizado” amplia a quantidade de números e vai além dos seis dígitos numéricos, com quantidade e sequência escolhidas pelo usuário. Sendo assim, traz uma camada extra de proteção e de imprevisibilidade caso alguém tente descobrir sua senha.

amplia a quantidade de números e vai além dos seis dígitos numéricos, com quantidade e sequência escolhidas pelo usuário. Sendo assim, traz uma camada extra de proteção e de imprevisibilidade caso alguém tente descobrir sua senha. “Código Alfanumérico Personalizado” possibilita mesclar números, letras e caracteres especiais, como @, ? e !. As duas últimas opções são as mais seguras, uma vez que são mais longas, o que permite criar códigos mais fortes e difíceis de serem digitados por outras pessoas.

Independente de qual seja a opção escolhida, algumas dicas de segurança devem ser seguidas. Por isso, ao criar os códigos, evite utilizar datas de aniversários, o seu ano de nascimento, números de telefones, sequências numéricas óbvias, como “1, 2, 3, 4, 5 e 6”, nomes de familiares e dados que sejam muito pessoais.

Guia do TechTudo explica tudo que você precisa saber sobre senhas no iPhone — Foto: Reprodução/Unsplash/Thom Bradley

3. Como ativar o Touch ID no iPhone

O Touch ID é o reconhecimento da impressão digital. Para ativá-lo, acompanhe os passos a seguir:

Em “Ajustes”, toque em “Touch ID e Código”; Vá em “Adicionar Impressão Digital”. Em seguida, posicione o dedo desejado no botão de início do seu iPhone; Siga as instruções da tela, que vão indicar levantar e encostar o dedo repetidamente, em diferentes posições; Toque em “Continuar” para capturar as bordas da sua impressão digital; Ao terminar, o sistema mostra uma mensagem de que o processo foi concluído e Touch ID está configurado. Em seguida, clique em “Continuar”; Na sequência, defina um código de bloqueio.

Processo para cadastrar o Touch ID no iPhone — Foto: Reprodução/Marvin Costa

4. Quais modelos de iPhone oferecem o Touch ID?

O Touch ID surgiu em 2013, com o lançamento do iPhone 5S. O recurso é oferecido nos modelos de iPhone SE (1ª e 2ª geração), 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8 e 8 Plus.

5. Como ativar o Face ID no iPhone?

O Face ID é o sistema que permite realizar várias ações com o iPhone a partir do reconhecimento facial. Acompanhe os passos a seguir para ativá-lo no seu iPhone:

Clique em “Ajustes” e, na sequência, em “Face ID e Código”; Toque em “Configurar Face ID”. Em seguida, leia as instruções que aparecem na tela; Selecione “Começar”. Agora, posicione o seu rosto na moldura e, então, mova a cabeça lentamente para completar o círculo verde. Caso não possa realizar o movimento por completo por conta de alguma limitação física, clique em “Opções de acessibilidade”; Defina se você deseja usar o Face ID quando estiver com máscara (disponível no iPhone 12 e posterior, a partir do iOS 15.4). Caso sim, siga os passos indicados na tela. Caso responda não, o Face ID já vai estar configurado; Para finalizar, clique em “OK”.

Face ID é o recurso de reconhecimento facial do iPhone — Foto: Foto: Reprodução/FreePik

Em “Face ID e Código”, você também pode definir quando o recurso será utilizado, incluindo ao desbloquear o iPhone, ao preencher senha e durante a utilização de alguns aplicativos.

Pessoas com deficiência visual podem configurar o iPhone para que o Face ID funcione sem que seja necessário estar claramente com os olhos abertos e olhando para a tela. Siga o caminho abaixo:

Em “Ajustes”, toque em “Acessibilidade” e selecione “Face ID e Atenção”; Desmarque a opção “Exigir Atenção para o Face ID” e clique em “OK” para confirmar.

Caso queira, ainda é possível emitir um sinal tátil quando o iPhone for desbloqueado com o Face ID, ao autorizar o Apple Play ou durante verificações de compras no App Store e no iTunes. Para isso, em “Face ID e Atenção”, ative o recurso ao tocar em “Sinal Tátil ao Autenticar com Sucesso”.

6. Quais modelos de iPhone oferecem o Face ID?

O Face ID foi anunciado pela Apple em setembro de 2017, com o lançamento do iPhone X. A função, que é ativada pelo sistema de câmera TrueDepth, também está disponível nos seguintes modelos de iPhone: XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max.

7. Como tirar a senha por código do iPhone

Caso não queira mais usar o código, tirar a senha do iPhone é simples:

Em “Ajustes”, selecione “Face ID e Código”. Caso o seu aparelho seja de botão, clique em “Touch ID e Código”; Selecione “Desativar Código” e, em seguida, digite o código para que o processo seja concluído.

Tela com a opção de "Desativar Código" no iPhone — Foto: Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Ao longo do conteúdo, vimos como colocar senha no iPhone (iOS) por código, Touch ID ou Face ID. Ative esse recurso e tenha mais segurança com os seus dados no dia a dia.

