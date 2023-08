Como compartilhar arquivos no Google Drive pelo celular e PC

Compartilhar arquivos no Google Drive é um procedimento simples que pode ser feito pelo app para celular ou pelo PC, no navegador. Usuários do serviço de armazenamento em nuvem podem compartilhar documentos, imagens, vídeos, pastas, planilhas e mais tipos de arquivos com outras pessoas por meio de endereços de e-mail ou links. No ato do compartilhamento, a ferramenta permite configurar o nível de acesso ao documento para que o destinatário edite, comente ou apenas visualize o trabalho. Confira, no tutorial a seguir, como compartilhar arquivo no Google Drive pelo PC e pelo celular.