Como deixar o WhatsApp transparente? Entenda se isso é possível agora

Deixar o WhatsApp transparente é o desejo de muitos usuários do mensageiro. Isso porque andar pela calçada com o celular na mão é bastante comum, seja verificando mensagens do WhatsApp, olhando aplicativos de navegação ou apenas passeando pelas redes sociais. No entanto, esse hábito pode trazer alguns riscos, já que com a atenção voltada para o smartphone, é difícil ver os obstáculos que estão no caminho, podendo resultar em acidentes.

Porém, alguns aplicativos disponíveis para Android utilizam a câmera para deixar a tela do telefone transparente. Dessa forma, é possível usar o aparelho sem perder a visão do que está ao redor. Entenda se é possível deixar o WhatsApp transparente ou outros apps translúcidos a seguir.

Conheça o aplicativo que deixa a tela transparente — Foto: Getty Images/SOPA Images

1. Como deixar o WhatsApp transparente

Antes de começar, é importante explicar que, atualmente, não existem aplicativos disponíveis na Google Play Store que deixam o WhatsApp e outros apps transparentes. No entanto, é possível modificar a tela de início e de bloqueio para que o usuário possa ver “através” do telefone. Para isso, siga esse tutorial:

Passo 1. Baixe na Google Play Store e abra o aplicativo Transparent Screen (Tela transparente);

Baixando o app "Tela Transparente" — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 2. Clique em “Aplicar Tela Transparente” e conceda as permissões solicitadas “Durante o uso o app”;

Será necessário conceder acesso à câmera — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 3. Escolha o estilo e clique em “Aplicar Tela Transparente”;

É possível escolher um filtro para a tela — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 4. Em seguida, selecione “Definir Plano de Fundo” e escolha se deseja utilizar apenas na tela inicial ou na inicial e na de bloqueio;

É possível deixar a tela inicial e a de bloqueio tranparentes — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 5. Volte para a tela inicial do celular para ver o resultado. Com esse aplicativo, é possível ver “através” da tela em tempo real;

Tela inicial usando o app "Tela transparente" — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 6. Para desativar o Transparent Screen, acesse as configurações e modifique o papel de parede em “Papel de parede e estilo” ou desinstale o app.

2. Tem como deixar o WhatsApp transparente no iPhone (iOS)?

Até o momento, não existe um aplicativo que deixa o WhatsApp transparente disponível na Apple Store. A Apple possui diretrizes rigorosas para os desenvolvedores, principalmente relacionadas à funcionalidade e o design de seus aplicativos. Sendo assim, é mais difícil a criação e publicação de apps que promovem alterações drásticas na interface do iPhone e outros dispositivos da Apple.

3. O que você precisa saber antes de deixar a tela do celular transparente?

Aplicativos como o Transparent Screen podem ser muito úteis para evitar acidentes ao caminhar olhando para a tela. No entanto, é preciso prestar atenção em alguns detalhes antes de usá-los.

Como esses aplicativos deixam a tela “transparente” utilizando a câmera do telefone, ela acaba ficando ativa o tempo todo, o que resulta na diminuição do tempo de uso da bateria. Além disso, há o risco do aparelho ficar mais quente que o normal por estar consumindo mais energia.

Tela de celular transparente — Foto: Reprodução/Freepik

Por fim, vale ressaltar também que alguns apps que deixam a tela transparente exibem publicidade indesejada, sobrepondo propaganda de jogos e outros aplicativos à tela do celular.

4. Existe algum app próprio para isso?

O WhatsApp Transparente é um APK (Android Application Package) disponível para Android que modifica a aparência do aplicativo original, fazendo com que seja possível enxergar o plano de fundo do celular durante o seu uso. No entanto, este app não é oficial e não está disponível na Google Play Store. Para usá-lo, é necessário burlar as barreiras de segurança do sistema Android e ativar a opção que possibilita baixar aplicativos de fontes externas.

Sendo assim, o uso do WhatsApp Transparente pode apresentar riscos ao usuário e não é recomendado. Afinal, será necessário permitir o acesso do app às informações sensíveis, como os contatos e conversas privadas. Além disso, aplicativos baixados fora da Google Play Store dispensam etapas fundamentais de verificação e segurança do sistema, podendo carregar vários tipos de malware. Para saber mais sobre o WhatsApp Transparente, confira essa lista criada pelo TechTudo com curiosidades sobre o aplicativo.

