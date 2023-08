Como denunciar a 123Milhas no Procon

Denunciar a 123 Milhas no Procon é algo que pode ser feito pela internet de forma fácil. Na última sexta-feira (18), a agência de viagens online cancelou a emissão de passagens do pacote promo, com embarque previsto para os meses de setembro e dezembro de 2023. Como forma de reembolso, deu como única opção um voucher de compras, o que desagradou a muitos usuários. Ainda, a prática pode ser considerada contra a legislação, já que, segundo o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o comprador deve ter a possibilidade de escolha da forma que receberá o estorno da quantia paga. O não cumprimento com as normas é classificado como prática abusiva.