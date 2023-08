Depositar dinheiro na conta digital do Banco Inter é algo que pode ser feito de diversas formas pelo aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ). É possível realizar transferências via DOC ou TED a partir de qualquer banco, compensar cheques por imagem, usar o InterPag para transferir por QR Code entre contas do banco, usar o Pix para transferências instantâneas e gratuitas ou gerar boletos para pagamento — pelo app ou agência física de qualquer banco, bem como em casas lotéricas. Confira, a seguir, como fazer depósito em dinheiro em conta do Banco Inter .

Aprenda como depositar dinheiro na conta do Inter, banco digital rival do Nubank; procedimento pode ser feito de várias formas diferentes — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Além dos passos para saber como depositar no Banco Inter, o guia do TechTudo abaixo reúne algumas questões importantes para saber ao fazer depósitos. Veja no índice:

Como depositar no Banco Inter por boleto Como depositar por cheque no Banco Inter Como transferir por Interpag Como transferir por TED, DOC e Pix no Banco Inter Principais dúvidas sobre depósito no Banco Inter

1. Como depositar no Banco Inter por boleto

Passo 1. Abra o app do Banco Inter e toque sobre o botão indicado para expandir todas as opções. Em seguida, toque em "Depósito por boleto";

Veja como depositar no Banco Inter via Boleto; operação pode ser feita com boleto tradicional, com validade de 3 dias úteis, ou por Boleto Pix, pago digitalmente — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Digite o valor do boleto, selecione a data de vencimento e toque em "Criar boleto". O código para pagamento será exibido na tela. Depois, decida como vai compartilhar o boleto e envie.

Como depositar dinheiro no Banco Inter? Boletos gerados podem ser pagos em casas lotéricas, como a Caixa Econômica — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

2. Como depositar por cheque no Banco Inter

Passo 1. Na tela principal do app do Banco Inter, toque em "Depósito por cheque". Na sequência, confirme todos os itens da checklist e toque em "Continuar";

Aprenda a depositar cheque no Banco Inter; procedimento requer foto frente e verso do cheque, bem como valor determinado — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Digite o valor do cheque, a data para depósito e tire uma foto da frente e do verso do cheque. Feito isso, pressione "Continuar".

Como depositar dinheiro fisico no Banco Inter? Ação mostra como depositar dinheiro por cheque no Inter — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

3. Como transferir por Interpag

Passo 1. Na tela principal do app do Banco Inter, toque em "Interpag". Agora, toque em "Receber", na parte inferior da tela;

Transferindo dinheiro pelo Interpag, feito por QR Code que pode ser lido por qualquer dispositivo móvel com câmera — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 2. O QR Code para transferência será exibido na tela. Caso queira, pressione "Definir valor" para especificar a quantidade.

Como fazer pagamento por QR Code no Banco Inter? Ação transferindo dinheiro pelo Interpag — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

4. Como transferir por TED, DOC e Pix

Para transferir dinheiro usando TED e DOC basta ter em mãos os dados da sua conta bancária. Para isso, na tela inicial do aplicativo, toque sobre a sua foto de perfil ou iniciais do seu nome, no canto superior direito da tela. O número da agência e conta serão exibidos logo abaixo do seu nome. No caso de Pix, basta cadastrar uma chave como o seu celular, e-mail ou CPF para fazer transferências instantâneas e gratuitas a partir de qualquer banco.

Acesse seus dados da conta no Banco Inter para fazer transferência via TED, DOC ou Pix — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Pronto! Aproveite as dicas para depositar dinheiro na sua conta digital no Banco Inter.

5. Principais dúvidas sobre depositar no Banco Inter

