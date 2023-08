Como desconectar o WhatsApp Web pelo celular, PC ou notebook

É possível desconectar o WhatsApp Web pelo celular, à distância, ou pelo PC, por meio do navegador de Internet. Ao acessar as configurações do aplicativo para Android e iPhone (iOS), o usuário pode deslogar do mensageiro remotamente, mesmo quando está longe do notebook. O recurso é útil caso a janela do chat tenha ficado aberta no trabalho ou em computadores públicos, por exemplo, permitindo proteger suas conversas e informações pessoais após o uso. Outra possibilidade é sair da sua conta pelo próprio WhatsApp Web no PC.