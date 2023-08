Como enviar mensagem de vídeo no WhatsApp

Enviar mensagem de vídeo no WhatsApp é um procedimento simples. O recurso funciona de forma semelhante às mensagens de áudio e pode ser usado no aplicativo do mensageiro para Android e para iPhone (iOS). Os vídeos instantâneos são exibidos em um balão circular e podem ter até, no máximo, 60 segundos, sendo reproduzidos com imagem e som dentro do próprio chat. De acordo com a empresa, os arquivos são protegidos com criptografia de ponta a ponta. Além disso, não é possível fazer o download do clipe de forma nativa. Confira, a seguir, como mandar mensagem de vídeo no WhatsApp.