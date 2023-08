Como escanear no iPhone ou iPad com o app Notas

Quem deseja escanear documentos no iPhone ou iPad pode usar o app nativo Notas para realizar a tarefa de forma grátis. A possibilidade de digitalizar usando a câmera do dispositivo está disponível desde uma atualização no iOS 11 , em 2017. O arquivo pode ser convertido em PDF e uma cópia ficará disponível para ser enviada por e-mail, WhatsApp , mensagem no Instagram e mais. Existe ainda a opção de convidar colaboradores, para que vejam ou até editem o arquivo, que permanecerá no celular do usuário que o criou.

Aplicativo nativo Notas permite digitalizar documentos e salvar em PDF — Foto: Divulgação/Pond5

O guia abaixo mostra como escanear um documento no iPhone ou iPad de forma gratuita, utilizando o aplicativo Notas, mas também traz outras informações. Veja no índice:

Como escanear com o app Notas Como assinar documentos com o app Notas Outros aplicativos para escanear documentos

1. Como escanear com o app Notas

Passo 1. Abra o app Notas. No canto inferior direito, clique no ícone que indica a criação de uma nova nota. Em seguida, selecione o botão de câmera localizado no menu acima do teclado. O iPhone pode mostrar uma mensagem de permissão de acesso à câmera, dê a autorização;

Passo 1 para escanear imagens com o app Notas no iPhone — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

Passo 2. O app vai abrir a câmera do aparelho. No canto superior direito, é possível escolher se a captura vai ser automática (o próprio dispositivo seleciona e já faz a "foto" do que será escaneado), ou manual, onde o usuário precisa apertar o botão de captura. Escolha o que preferir. A imagem selecionada fica com um com amarelado. Após fazer a captura, o aplicativo mostra uma prévia do que foi digitalizado e já retorna para a câmera, a fim de fazer outra digitalização. Ao terminar, acesse o ícone no canto inferior esquerdo para ver as imagens escaneadas;

Passo 2 para escanear imagens com o app Notas no iPhone — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

Passo 3. Ao abrir a imagem digitalizada, é possível editar e melhorar o resultado final. No menu inferior, o primeiro botão ajusta as margens, o segundo insere filtros pré-definidos, o terceiro gira a fotografia e o último exclui a captura. Caso precise mexer nas margens, escolha o primeiro botão e faça o ajuste das linhas clicando nos círculos que aparecem nos cantos. Ao finalizar, selecione "ok" e, em seguida, "ok" novamente;

Passo 3 para escanear fotos no app Notas do iPhone — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

Passo 4. O app voltará para a câmera. Se estiver satisfeito com as digitalizações, clique em "Guardar", no canto inferior direito. Em seguida, será aberta a página da nota com a imagem (ou as imagens) digitalizada dentro. Selecione o botão de compartilhamento no canto superior direito.

Passo 4 para escanear fotos no app Notas do iPhone — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

Passo 5. O aplicativo oferece duas opções de envio, o "Colaborar" permite que outros usuários acessem aquela nota, visualizem ou até editem, mas o dono do arquivo continua sendo você. Já em "Enviar cópia" será criado um novo arquivo PDF para que você mande para quem desejar. Após selecionar "Enviar cópia", clique no seu e-mail ou escolha outra forma de mandar o arquivo para quem desejar.

Passo 5 para escanear fotos no app Notas do iPhone — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

Aproveite as dicas para escanear documentos rapidamente no iPhone sem precisar instalar nada.

2. Como assinar documentos com o app Notas

O Notas também permite assinar documentos digitalmente, facilitando na hora de autorizar contratos e outros arquivos. Veja o passo a passo de como usar a função:

Abra o app Notas e toque na imagem do documento que já deve estar inserido dentro da nota; Toque no botão de Compartilhamento, no canto superior direito, e clique em "Marcação"; Toque no botão de adicionar (+) e selecione a opção "Assinatura". Neste momento, adicione uma assinatura salva ou crie uma na caixa que será aberta; Em seguida, você pode ajustar o tamanho da caixa de assinatura e colocá-la onde quiser no documento; Toque em "OK" para fixar a assinatura na imagem; Para assinar o documento manualmente, siga as etapas 1 e 2, selecione uma ferramenta de caneta/lápis para usar e assine o documento com o dedo ou com um Apple Pencil em um iPad compatível.

Como assinar documentos no iPhone com o app Notas — Foto: Marvin Costa/TechTudo

3. Outros aplicativos para escanear documentos

Quem não possui um iPhone ou deseja outras opções para escanear documentos, é possível encontrar aplicativos gratuitos que exercem a mesma função. Conheça algumas opções:

