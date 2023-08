Como excluir contato do WhatsApp que não está mais na agenda

Você já excluiu um contato do WhatsApp e ele não despareceu do mensageiro mesmo depois de ser descartado na agenda? O problema costuma ser comum em celulares Android. Para garantir a ação, primeiramente é necessário deletar o número da sua conta do Google Contatos na web, já que o WhatsApp sincroniza automaticamente todos os celulares adicionados que utilizam o mensageiro. Caso o contato retorne para o aplicativo de mensagens, você deverá seguir o mesmo tutorial diretamente no seu dispositivo. Logo após, basta atualizar os contatos no mensageiro. A seguir, confira o passo a passo completo de como excluir definitivamente um contato do WhatsApp que não está mais na agenda.