Como fazer currículo pelo celular de forma fácil e grátis no app Word

Passo 1. Abra o app do Word e toque em "Novo". Na tela de modelos, deslize para cima até encontrar as opções de currículos. Selecione o modelo de CV que você quer usar;

Passo 3. Quando terminar de preencher o currículo no modelo escolhido, toque sobre o botão de menu, no canto superior da tela. Depois, selecione "Compartilhar";

Passo 4. Selecione a opção "Compartilhar como anexo" para salvar o arquivo no celular e, em seguida, escolha se você quer enviar o documento como um arquivo do Word (formato docx.) ou em PDF (mais comum para o envio de CV);

Passo 5. Caso tenha optado por enviar o currículo em PDF, você deve permitir que o Word faça a conversão do arquivo usando uma ferramenta online da Microsoft . Para isso, toque em "Permitir" na janela que será aberta. Por fim, clique em " Gmail " ou no nome do seu programa de uso habitual para enviar o documento por mensagem de e-mail;

Passo 6. Se você tem uma impressora compatível com a tecnologia de impressão sem fios, também é possível imprimir o currículo direto do celular. Para isso, basta acessar o menu do Word e ir em "Imprimir". Em seguida, encontre o dispositivo de impressora que está pareado com o smartphone e clique sobre ele.