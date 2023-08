Como fazer download e instalar Roblox Studio

Roblox Studio é um programa voltado para o Roblox, plataforma online que conta com games de diferentes estilos em visual de bloco. A ferramenta está disponível para PC, via navegadores ou software para Windows, e permite desenvolver projetos dentro do jogo, como servidores completos e outras funcionalidades. Seu uso também é gratuito e utiliza o mesmo cadastro do game multiplayer, sem precisar fazer outro registro. A seguir, veja como baixar o Roblox Studio para começar a usar no seu computador.