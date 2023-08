Como fazer papel de parede animado para celular Android

Fazer papel de parede animado no Android é possível com o aplicativo Video (.GIF;.MP4) to Wallpaper, disponível gratuitamente na Google Play Store. Com o app, o usuário consegue “dar vida” ao celular, visto que a plataforma transforma vídeos e GIFs em wallpapers personalizados. Os papéis de parede animados podem ser aplicados na tela inicial e na tela de bloqueio, tornando a aparência do smartphone mais divertida. O processo funciona com conteúdos baixados ou até mesmo com os arquivos da sua própria galeria. No tutorial a seguir, veja como fazer um wallpaper animado para usar no seu celular.