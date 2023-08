Como fazer slide no Canva pelo celular e pelo computador

Fazer slide no Canva é possível de duas formas: pelo celular, com o app para Android e iPhone ( iOS ), ou na versão online pelo computador, no site da plataforma. A ferramenta pode ser útil para fazer apresentações diferenciadas e adaptadas à necessidade do usuário, desde o básico até o criativo. O programa oferece uma infinidade de modelos prontos que podem ser usados como inspiração. Depois de finalizada, a apresentação pode ser exibida, enviada ou baixada para o computador ou celular em formato PDF.

Com a plataforma, os usuários conseguem utilizar diversas ferramentas, como adição de imagens, vídeos e textos. Assim, é possível criar slides bonitos e diferentes dos modelos mais tradicionais oferecidos pelo Microsoft PowerPoint, por exemplo.

Aprenda a usar o Canva para fazer slides online ou pelo app — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

No tutorial a seguir, saiba como fazer um slide no Canva para criar uma apresentação animada pelo aplicativo no smartphone ou pelo PC.

Como fazer slide no Canva pelo celular

Passo 1. Com o Canva aberto, clique na aba “Apresentação”, na tela inicial. O aplicativo fornece uma série de modelos pré-prontos, que podem ser editados pelo usuário para adequá-lo ao seu interesse. Ao deslizar a tela para baixo, será possível visualizar todos os modelos existentes, bem como as apresentações divididas por categorias específicas. Escolha o que achar mais interessante;

Escolha de modelo de apresentação para ser editado no aplicativo Canva — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 2. Após selecionar o modelo desejado, uma das funções disponíveis é adicionar imagens. Para isso, clique no sinal de “+” presente no canto inferior esquerdo do app. Em seguida, uma nova aba será aberta. Será preciso, então, clicar no ícone “Galeria” para importar uma imagem para o slide;

Adição de imagens em slides do aplicativo Canva — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 3. Escolha a imagem da galeria com um toque no campo “Imagens” e, na sequência, clique no botão “Adicionar à página”. Neste momento, o usuário pode modificar o tamanho da imagem no slide e a sua posição na página. A mesma ação serve para o caso de adicionar arquivos de vídeo à apresentação;

Adição e ajuste de imagem em slide de apresentação do aplicativo Canva — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 4. Também é possível adicionar textos ao slide escolhido. Para isso, basta clicar novamente no ícone de “+” e selecionar o campo “Texto”. Uma caixa de texto será aberta e o usuário deve fazer a formatação diretamente no slide. Também é possível escolher uma das opções programadas pelo app, no campo “Estilos de texto padrão”. Os usuários ainda conseguem selecionar fontes personalizadas gratuitas, ou optar por alguma fonte paga da versão Pro, que tem como valor mensal R$ 34,90 por mês ou R$ 322,80 por ano;

Adição de texto e escolha de tipo de fonte para apresentação do Canva — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 5. O Canva também oferece alguns comandos para slides na parte inferior da interface. Em "Adicionar", o usuário insere mais um slide. Em "Duplicar", ele cria um novo slide igual ao anterior. "Excluir" retira um dos slides da apresentação. Também é possível mexer nas cores do tema no campo "Cor", alterar a duração do slide em apresentações automáticas no botão de tempo, adicionar efeitos de animação ou transição, mexer nas camadas isoladamente, dentre outras possibilidades;

O Canva também oferece alguns comandos para slides na parte inferior da interface — Foto: Reprodução/Canva

Passo 6. Ao final da edição, o usuário consegue baixar a apresentação facilmente clicando no ícone de compartilhamento, localizado no canto superior direito do app. Isso pode ser feito clicando em “Baixar”. Também é possível fazer o envio por e-mail através de um link de compartilhamento na opção “Enviar link”. Neste último caso, o usuário pode selecionar quem pode visualizar a apresentação.

Ação de baixar e compartilhar por email ou link apresentação do Canva — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Como fazer slide no Canva pelo computador

Passo 1. Acesse o site do Canva e faça login na sua conta. Para isso, clique em "Entrar", no canto superior direito da página. Caso ainda não tenha acesso, crie um cadastro gratuitamente clicando em "Registre-se";

Faça login ou cadastre-se para criar apresentações online no Canvas — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 2. Agora, na página inicial do Canva, clique em "Apresentação". Você também pode usar a busca para encontrar modelos de slides;

Localizando modelos de apresentação no Canvas — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 3. Entre as opções mostradas na página, selecione o modelo que você quer e clique sobre ele para editá-lo;

Abra um modelo de apresentação online usando o Canvas — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 4. O modelo escolhido será aberto no editor. Clique sobre o slide que você quer ajustar. Para alterar o texto do modelo, clique sobre ele. As opções de formatação estão localizadas no painel logo acima;

Editando texto do modelo no Canvas — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 5. Você pode alterar a cor das figuras, fundo, margens e outros elementos. Para isso, basta clicar sobre o elemento que deseja modificar e escolher a cor ou outra alteração no canto superior esquerdo. À direita, é possível copiar, mudar a posição e até a opacidade do objeto;

Canvas: como editar imagens do modelo de apresentação — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 6. Para adicionar novos slides, clique em "Adicionar nova página", logo abaixo do slide atual. Em seguida, na coluna à esquerda, clique sobre o modelo que você quer usar e arraste para a tela de edição;

Adicionando novos slides em uma apresentação online — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 7. No canto superior direito, você pode adicionar anotações, mover o slide para cima ou para baixo, copiar ou apagar;

Configurações do slide no Canvas — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 8. Após fazer as edições desejadas, clique em "Iniciar apresentação", no canto superior direito da tela. Assim, os slides serão exibidos direto da plataforma. Para baixar o arquivo, clique sobre o ícone da seta e selecione o formato do arquivo. Se o modelo escolhido possuir imagens com direito autoral, será oferecida a opção de pagar. Você pode optar por baixar gratuitamente com marca d'água.

Iniciando apresentação ou baixando slides pelo Canvas — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

