Como funciona o Food To Save? Saiba usar app que dá desconto em comida

O Food To Save é um aplicativo que oferece descontos de até 70% em alimentos de marcas parceiras, como Starbucks, Hortifruti, B.Lem, Rei do Mate, entre outras. A empresa visa diminuir o desperdício de alimentos comercializando produtos excedentes ou que estão próximos do prazo de validade e, normalmente, seriam jogados fora. No Reclame Aqui , o Food To Save tem uma nota 8.5 e é um serviço considerado confiável.

A seguir, saiba mais sobre esse app sustentável, que tem como objetivo reduzir o descarte de comidas próprias para consumo, além de oferecer vantagens para o usuário. Confira como usar, como conseguir cupom, locais onde está liberado e mais. Vale citar que o Food To Save está disponível para download grátis em celulares Android e iPhone (iOS), em lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, Guarulhos e muito mais.

Food To Save: tutorial mostra como acessar app que promove o consumo consciente; confira — Foto: Clara Fabro/TechTudo

1. O que é e como funciona o Food To Save?

O Food To Save foi criado em 2021 como uma alternativa sustentável para reduzir os impactos ambientais ligados ao desperdício de alimentos. A plataforma conecta estabelecimentos parceiros aos usuários, disponibilizando sacolas repletas de produtos que seriam descartados, seja por terem sido produzidos em excesso ou estarem perto do fim do prazo de validade.

As lojas parceiras selecionam os alimentos e montam a Sacola Surpresa, que podem ser adquiridas com um desconto de até 70% pelo aplicativo. Não é possível escolher os produtos que serão adquiridos, mas o cliente (ou foodsaver, como a empresa chama seus usuários) decide se quer uma sacola repleta de doces, salgados ou mista. Pelo app, também é possível filtrar por opções veganas ou vegetarianas. A compra pode ser retirada diretamente na loja ou entregue por delivery.

Dentre os mais de 2 mil estabelecimentos que fazem parte da Food To Save estão padarias, hortifrutis, cafeterias e pizzarias. De acordo com a empresa, essa iniciativa já ajudou a salvar mais de mil toneladas de alimentos que seriam descartados, oferecendo esses produtos a preços mais acessíveis e, o mais importante, reduzindo impactos ambientais.

2. Como usar o Food To Save no celular

Passo 1. Baixe o aplicativo Food To Save na Apple Store, para iPhone ou iPad (iOS), ou na Google Play Store, para celulares Android;

Baixe o aplicativo Food To Save na sua loja de aplicativos — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 2. Clique em “Cadastre-se”. Em seguida, insira os dados solicitados (CPF, nome, celular, e-mail e senha), marque a caixa “Li e Concordo com os termos de uso” e clique em “Cadastrar”;

Faça o cadastro inserindo os dados solicitados no Food To Save — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 3. Confirme o número do telefone e insira o código de segurança no local indicado. Depois, conceda a permissão de localização, preencha o seu endereço e clique em “Confirmar”;

Confirme o número de celular e insira o endereço no Food To Save — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 4. O aplicativo buscará as lojas parceiras próximas a sua localidade. Escolha um estabelecimento e veja quais sacolas surpresas estão disponíveis. Em alguns casos, é possível decidir entre doce, salgada ou mista;

As sacolas surpresas podem ser doces, salgadas ou mistas no Food To Save — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 5. Adicione a sacola ao carrinho e clique em “Revisar o pedido”. As formas de pagamento podem ser cartão de crédito ou Pix. Em alguns casos, é possível que a entrega seja feita por delivery ou com retirada no local.

Faça o pagamento da sacola surpresa por cartão de crédito ou Pix no Food To Save — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

3. Como conseguir cupom Food To Save

As Sacolas Surpresas do Food To Save já possuem um desconto que, em alguns casos, pode chegar a 70%. No entanto, o aplicativo também disponibiliza cupons periódicos e formas de pagamento que oferecem uma redução ainda maior no valor da compra, como a parceria com o Recarga Pay, que garante R$ 10 reais de desconto.

4. Onde está disponível o Food to Save?

O Food to Save começou as operações em São Paulo, na capital paulista, no grande ABC e em Campinas (SP). Atualmente, já expandiu o território para outros estados e municípios. Os locais são:

Rio de Janeiro;

Brasília;

Guarulhos;

Osasco;

Mauá;

Mogi das Cruzes;

Santos;

Diadema;

Taboão da Serra;

Barueri;

Cotia;

Americana;

Hortolândia;

Valinhos;

Poá;

Paulínia.

