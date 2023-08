Como ganhar pontos na Shein? Veja guia com 12 formas de conseguir

Ganhar pontos na Shein é algo que pode ser feito de várias maneiras diferentes. O benefício exclusivo oferecido pela loja virtual, disponível como app para celulares Android e iPhone ( iOS ) e em versão Web, pode garantir tanto grandes descontos quanto frete grátis para as suas compras. Para usá-lo, basta acumular de diferentes formas, como ao adquirir itens, fazer check-in diário , avaliar produtos recebidos ou ao confirmar seu e-mail, e aplicar no carrinho antes de finalizar o pagamento.

Vale lembrar, no entanto, que os pontos da Shein tem uma data de validade, de forma que podem expirar caso não os utilize a tempo. Por isso, veja, a seguir, como funcionam, quanto valem, quanto tempo duram e como ganhar pontos Shein para comprar itens gastando muito menos.

Como ganhar pontos na Shein? Veja como funciona e saiba como ganhar o benefício da loja online; check-in diário e compras são duas das formas de ganhar ponto na Shein — Foto: Getty Images

O que são e como funcionam os pontos da Shein

A Shein conta com um sistema de pontos que garante recompensas aos clientes conforme eles fazem compras e participam de atividades na plataforma online. Entre os benefícios oferecidos pelos pontos estão descontos, que podem chegar a até 70% off, e frete grátis (a partir de 500 pontos acumulados) para encomendas diversas.

Todos os pontos recebidos no aplicativo da Shein podem ser aplicados no carrinho de compras, sendo que 100 pontos acumulados equivalem a U$ 1 dólar (cerca de R$ 4,91 até a data de publicação da matéria, em conversão direta e sem impostos). Vale lembrar, no entanto, que somente o preço total dos produtos é incluído, não contando a taxa de envio e garantia de Frete.

Ainda, é preciso ter em mente que os pontos Shein possuem data de validade. O vencimento pode variar de 7 dias a 3 meses, embora alguns possam ter um período de uso mais longo. Assim, caso os seus pontos expirem antes de você usá-los, significa que eles foram excluídos da conta de forma permanente.

Como ganhar pontos na Shein

1. Confirmar seu e-mail

Se confirmar o seu endereço de e-mail, a Shein vai te conceder 100 pontos grátis. Para fazer isso, vá até a aba de Configurações, toque em "Gerenciar minha conta", escolha a opção "E-mail" e pressione o botão "Verificar".

Ao fazer esse procedimento, um e-mail de verificação será enviado para o endereço cadastrado na sua conta da Shein. Abra-o, pressione em "Verificar conta" e aguarde até que os 100 pontos sejam depositados automaticamente no seu perfil do marketplace.

Para ganhar +100 pontos na Shein, verifique o e-mail que usou para cadastrar a conta no aplicativo; procedimento só funciona uma vez — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

2. Fazer check-in diário no aplicativo Shein para ganhar pontos

Um jeito muito simples de ganhar pontos na Shein é fazendo o check-in diário na plataforma, disponível para Android e iPhone (iOS). A cada dia consecutivo de acesso no app, o valor da pontuação recebida aumenta. Assim, ao final de uma semana, você recebe, além dos pontos acumulados, uma recompensa surpresa e variável.

Vale frisar que, ao completar o período de sete dias, a contagem voltará para o início - ou seja, o primeiro dia valerá um ponto novamente, e o valor aumentará conforme a recorrência do usuário no aplicativo. Veja como fazer isso:

Passo 1. Abra o aplicativo da Shein e toque na seção “Perfil”, localizada na parte inferior direita da tela. Em seguida, vá em “Pontos”;

Para fazer check-in no app da Shein, o primeiro passo é acessar o seu perfil — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 2. Selecione o botão “Ir ao check-in”. A plataforma mostrará quantos pontos foram recebidos no dia. Para que eles sejam registrados em sua conta, toque em “Confirmar”;

Ao tocar em “Confirmar”, os pontos recebidos no dia ficarão disponíveis em sua conta no aplicativo — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 3. No calendário exibido pelo app, é possível visualizar quantos pontos você poderá receber fazendo check-in nos próximos dias. Ao completar 7 dias, a plataforma te presenteará com uma recompensa surpresa.

Calendário no app da Shein mostra pontos a serem recebidos nos próximos dias de check-in — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

3. Fazer compras na Shein

Ao adquirir qualquer produto na plataforma, você só precisará confirmar o recebimento para ganhar 1 ponto por dólar gasto. Por exemplo, se o seu carrinho custou cerca de R$ 250 reais, você obterá 50 pontos por informar que recebeu tudo. Para fazer isso, basta ir em "Perfil", acessar a aba "Enviado" e procurar pela remessa que desejar confirmar. Então, toque em "Recebido".

4. Fazer review de item com comentários e fotos

Também dá para ganhar pontos na Shein se deixar avaliações para os produtos que recebeu. Para isso, vá até a seção "Todas as encomendas", encontre o pedido que deseja deixar uma review e toque em "Comentar".

Lá, escreva comentários acima de 20 caracteres, anexe fotos e avalie produtos com até cinco estrelas para receber os pontos. Caso queira receber mais 2 pontos extras, não esqueça de preencher o tamanho e a variação de cor do item comprado. Ao fim, aperte em "Enviar".

Como ganhar pontos na Shein? Deixe comentários e fotos dos produtos que você adquiriu no marketplace para ser recompensado com até 2.000 pontos por dia — Foto: Reprodução/Beatriz Maxima

5. Compartilhar compras feitas na Shein em redes sociais

Ao compartilhar suas compras da Shein nas redes sociais, como Instagram, Facebook e Twitter "X", você recebe 10 pontos. No entanto, essa ação só funciona uma vez por dia, aplicável apenas em um pedido. Para fazer isso, vá até a página do produto adquirido, toque no símbolo de compartilhamento abaixo da foto do anúncio e aperte na rede social que deseja compartilhar.

6. Participar de Eventos Especiais

Ao tocar no seu saldo de pontos da Shein, uma tela com os eventos disponíveis será exibida. Então, toque em algum deles e complete a tarefa indicada. Para a matéria, escolhemos o evento "Ganhar Roupa", que consiste em montar um look para uma ocasião específica.

Depois, escreva uma descrição, adicione hashtags e publique. Ao fazer isso, sua submissão será enviada para o evento e, caso seja selecionada, você poderá receber até 400 pontos.

Uma das formas de ganhar pontos na Shein é ao participar de eventos especiais, como o de montar looks para ocasiões específicas — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

7. Participar de Concursos

Você também pode enviar sua submissão para concursos Shein. Para isso, vá até seu perfil, toque no saldo de pontos e espere até uma tela com as competições disponíveis ser exibida. Então, aperte em algum deles, envie suas fotos, monte uma descrição e publique para receber 5 pontos. Vale lembrar que você pode repetir o processo até 12 vezes e receber um total de 60 pontos.

8. Participar de Lives da Shein

Você pode obter até 400 pontos ao sintonizar em lives da Shein. Então, vá até o seu perfil e toque no saldo de pontos. Uma vez lá, aperte na aba de Live-Stream, confira quais transmissões estão ativas e selecione uma para acompanhar.

Quando já estiver assistindo o ao vivo, lembre-se de comentar e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Para receber os pontos, você precisará assistir a live completa e aguardar até um baú com o botão "Snatch" ser exibido na tela. Quanto mais rápido você apertar nele, maiores serão as chances de obter os 400 pontos.

Também vale lembrar que as lives ainda oferecem a vantagem de obter produtos Shein com valores promocionais.

Quais as formas de ganhar pontos na Shein? Ao assistir lives da Shein, usuário pode obter até 400 pontos; transmissões costumam durar uma hora e meia — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

9. Completar suas preferências no app Shein

Para ter como ganhar mais pontos na Shein, experimente ajustar as suas preferências de compra no app. Para isso, basta ir até o seu perfil, tocar nas "Configurações" e, em seguida, apertar no seu nome de usuário.

Na nova página, pressione em "Preferências" e selecione as suas categorias e estilos preferidos. Ao terminar, aperte no botão "Salvar" e receba +20 pontos Shein.

10. Jogar minigames do app Shein

Até 2022, a Shein liberava minigames durante datas comemorativas para que usuários pudessem jogar e obter pontos grátis. Agora, no entanto, esses jogos não aparecem somente em datas comemorativas e mais de um deles está ativo, espalhados no aplicativo como eastereggs.

Para encontrar um minigame Shein, portanto, o ideal é rolar o aplicativo e visitar as páginas promocionais até que um snippet da aba #SHEINminigame seja exibido. Vale lembrar que cada usuário só tem uma chance por dia para jogar, e os prêmios variam entre um ou vários pontos, além de cupons de desconto em produtos específicos.

#SHEINminigame: aplicativo de compras oferece jogos para usuários poderem ganhar pontos bônus; oportunidade só é válida uma vez a cada dia — Foto: Reprodução/Luana Antunes

11. Seguir a Shein nas redes sociais

A Shein costuma divulgar promoções e eventos exclusivos para os seus seguidores nas redes sociais. Por isso, não deixe de seguir a plataforma no Facebook, Twitter "X", Instagram e TikTok para ficar por dentro de todas as formas de obter pontos e garantir descontos em compras. Uma boa dica é dar follow tanto na página brasileira quanto internacional do marketplace.

12. Ficar de olho nas promoções especiais da Shein

Apesar de não garantir pontos, as promoções especiais da Shein, como os "Flash Sales", podem oferecer grandes descontos em determinados itens. Por isso, pode ser uma boa pedida conferir as páginas do aplicativo que são dedicadas à esses produtos, que podem ser encontradas logo na homepage. Dessa forma, você consegue montar um carrinho do seu gosto e ainda garantir uma economia considerável na hora de pagar.

Como ter desconto na Shein? Acesse as abas de promoção, como Flash Sale, para conseguir itens em valor promocional — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Como usar os pontos da Shein

Para ter como aplicar os pontos da Shein, abra o aplicativo e vá para o carrinho de compras, apertando no ícone do canto superior direito da tela. Após selecionar os produtos para adquirir, toque em "Finalizar".

Em seguida, role a tela para baixo, selecione "Pontos" e insira o número de pontos que quer utilizar no pop-up. Se quiser aplicar todos os que possui, pressione em "Tudo". Após inserir a quantidade desejada, aperte em "Feito" e pronto! Seus pontos serão aplicados e você receberá o desconto na compra.

Finalizando a aplicação de pontos de desconto na Shein — Foto: Reprodução/Beatriz Maxima

Principais dúvidas sobre ganhar pontos na Shein

Como ver saldo de pontos na Shein? Para ver saldo de pontos Shein, vá até a aba "Perfil", toque em "Pontos" e confira a numeração acumulada no topo da tela. Caso queira, você também pode conferir todo o "Histórico de Pontos" recebidos ao tocar no botão localizado no canto inferior direito do banner;

Para ver saldo de pontos Shein, vá até a aba "Perfil", toque em "Pontos" e confira a numeração acumulada no topo da tela. Caso queira, você também pode conferir todo o "Histórico de Pontos" recebidos ao tocar no botão localizado no canto inferior direito do banner; Como ganhar pontos na Shein de graça? Como acumular pontos na Shein? Experimente fazer o check-in diário, participar dos concursos, aproveitar os minijogos, assistir as lives e fazer a avaliação de produtos que já tenha recebido;

Experimente fazer o check-in diário, participar dos concursos, aproveitar os minijogos, assistir as lives e fazer a avaliação de produtos que já tenha recebido; Os pontos da Shein expiram? Sim. Os pontos tem uma validade que pode variar entre 7 dias a 3 meses, dependendo da forma como vocês os obteve. A Shein não especifica quais atividades garantem mais ou menos tempo de validade;

Sim. Os pontos tem uma validade que pode variar entre 7 dias a 3 meses, dependendo da forma como vocês os obteve. A Shein não especifica quais atividades garantem mais ou menos tempo de validade; Como doar pontos Shein? Não é possível transferir pontos Shein para outra pessoa, assim como não é possível mandar os créditos da carteira Shein para outra conta;

Não é possível transferir pontos Shein para outra pessoa, assim como não é possível mandar os créditos da carteira Shein para outra conta; Quanto vale 100, 500 e 1.000 pontos na Shein? Cada ponto da SHEIN vale cerca de US$ 0,01. Sendo assim, 100 pontos acumulados garantem desconto de US$ 1 (cerca de R$ 4,91), 500 garantem U$ 5 (cerca de R$ 24,55), e 1.000, U$ 10 (cerca de R$ 49,10);

Cada ponto da SHEIN vale cerca de US$ 0,01. Sendo assim, 100 pontos acumulados garantem desconto de US$ 1 (cerca de R$ 4,91), 500 garantem U$ 5 (cerca de R$ 24,55), e 1.000, U$ 10 (cerca de R$ 49,10); Como conseguir 1.000 pontos na Shein? Faça o check-in diário, compre na plataforma com frequência, participe de concursos e minijogos Shein, escreva avaliações de produtos e se envolva com as atividades oferecidas pelo app;

Faça o check-in diário, compre na plataforma com frequência, participe de concursos e minijogos Shein, escreva avaliações de produtos e se envolva com as atividades oferecidas pelo app; Posso devolver pontos da Shein? Sim. Caso faça uma devolução na Shein, os pontos do item devolvido serão revertidos durante o reembolso. Se o retorno for apenas parcial, os pontos vão retornar com base em uma porcentagem do preço do produto;

Sim. Caso faça uma devolução na Shein, os pontos do item devolvido serão revertidos durante o reembolso. Se o retorno for apenas parcial, os pontos vão retornar com base em uma porcentagem do preço do produto; Tem um limite diário para usar pontos na Shein? Segundo a Shein, cada usuário tem um limite de 8.000 pontos por dia. Além disso, cada atividade conta com o seu próprio limite diário — a avaliação de produtos, por exemplo, só pode oferecer até 2.000 pontos por dia;

Segundo a Shein, cada usuário tem um limite de 8.000 pontos por dia. Além disso, cada atividade conta com o seu próprio limite diário — a avaliação de produtos, por exemplo, só pode oferecer até 2.000 pontos por dia; Posso usar meus pontos da Shein em qualquer compra? Sim, qualquer carrinho de compras pode ter pontos aplicados;

Sim, qualquer carrinho de compras pode ter pontos aplicados; Preciso gastar uma certa quantia para ganhar pontos na Shein? Não, a Shein oferece pontos em todas as compras feitas, independentemente do valor gasto pelo usuário;

Não, a Shein oferece pontos em todas as compras feitas, independentemente do valor gasto pelo usuário; Posso combinar pontos da Shein com cupons de descontos? Sim, você pode combinar pontos com cupons de desconto Shein. Para isso, basta aplicar tanto o cupom quanto o código em seus respectivos "boxes" na hora de finalizar o carrinho.

