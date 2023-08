Como investir no Banco Inter pelo aplicativo de celular (Android e iOS)

Fazer investimentos no Inter, banco digital rival do Nubank , é um procedimento possível pelo aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ). A instituição financeira fornece aplicações de renda fixa, fundos de investimento, ações, ofertas públicas, previdência privada e a tradicional poupança, além de tesouro direto e previdência privada.

Além disso, a fintech também permite fazer uma simulação de investimento para saber quanto o dinheiro renderia na aplicação, comparado com a poupança. Confira, a seguir, tudo sobre como investir no Banco Inter pelo celular.

Banco Inter: como fazer investimentos? Aprenda como investir no banco digital e garantir renda extra para o seu dinheiro; fintech também permite investimentos no exterior — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Além dos passos para saber como investir no Banco Inter, o guia do TechTudo abaixo reúne algumas questões importantes para saber antes de fazer aplicações. Veja no índice:

Quais são os investimentos oferecidos pelo Banco Inter? É possível investir no exterior pelo Banco Inter? Como investir no Banco Inter pelo celular Como fazer simulação de investimento no Banco Inter Principais dúvidas sobre investir no Banco Inter

1. Quais são os investimentos oferecidos pelo Banco Inter?

De acordo o Banco Inter, vários tipos de investimentos estão disponíveis para serem feitos. entre eles, poupança, CDB e LCI, títulos públicos, fundos de investimentos e compra e venda de ações. Ainda, a plataforma digital apresenta ofertas do Tesouro Direto, bem como de aposentadoria privada.

O tutorial a seguir usa como exemplo de investimento a renda fixa, um dos mais tradicionais planos de aplicação a curto, médio e longo prazo. A renda fixa tem como subcategorias o CDB, indicado para quem quer ter flexibilidade no resgate. São aplicações de baixo risco e têm garantia pelo FGC em até R$ 250 mil. O LCI (Letra de Crédito Imobiliário) e LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) são opções focadas em rentabilidade e isenção de IR (Imposto de Renda). São investimentos de baixo risco com prazo a partir de 90 dias e sem liquidez diária.

Já o CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e CRA (Certificado de Recebíveis Agrícolas) são investimentos de baixo risco, conforme o Banco Inter, que aplicam diretamente na agricultura e indústria imobiliária. Por fim, debêntures são aplicações de maior rentabilidade de médio a longo prazo, com a compra de títulos emitidos por empresas. A taxa de juros pode ser prefixada, pós-fixada ou referenciada a um índice.

Opções a curto prazo Banco Inter Investimento Investimento Resgate CDB Liquidez Diária R$ 1,00 Imediato CDB Mais Limite de Crédito R$ 100,00 Imediato CDB DI 30 PZF R$ 100,00 10/06/2023 CDB 180 Dias R$ 100,00 08/11/2023 LCI 90 Dias R$ 50,00 09/08/2023 LCI DI 180 Dias R$ 50,00 07/11/2023

2. É possível investir no exterior pelo Banco Inter?

Segundo informações do Banco Inter, dá para realizar investimentos internacionais ao aplicar em ativos como os BDRs. Para fazer isso, acesse a aba de investimentos pelo aplicativo, e, em seguida, vá até a opção "Ações EUA". Depois, crie uma conta voltada para essa modalidade de investimento. Ao concluir o cadastro, será possível fazer aplicações em dólar.

Conforme a orientação do banco, a conversão cambial é efetuada de maneira automática da conta em reais para a Apex em dólar. Vale lembrar, no entanto, que essa forma de investimento só está disponível para clientes que possuem o perfil financeiro definido como Arrojado.

Como investir no exterior pelo Banco Inter? Como investir em dólar no Banco Inter? Veja o passo a passo — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

3. Como investir no Banco Inter pelo celular

Passo 1. Na tela inicial do app do Banco Inter, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), selecione “Entrar” para acessar sua conta digital. Em seguida, selecione “Investir", no topo da tela;

Como investir no Inter? Banco é bom para investir? Saiba tudo sobre como funcionam os rendimentos da fintech, que é rival do Nubank — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Na tela seguinte, o usuário tem todas as informações sobre seus investimentos. Estão disponíveis aplicações de renda fixa, fundos de investimento, ações, ofertas públicas, previdência privada e poupança. Neste tutorial, vamos usar a opção “Renda Fixa” como exemplo;

Aprenda como investir no tesouro direto e selic pelo Banco Inter; plataforma conta com vários tipos de investimentos — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Selecione o tipo específico de investimento que deseja realizar. Neste tutorial optamos pelo CDB. Utilize os filtros para selecionar investimentos de “Resgate Rápido” (com resgate em um, três ou cinco anos). Em cada cartão de investimento, há informações sobre o tipo de liquidez, valor mínimo de investimento, tipo de recolhimento do IR e tempo de resgate. Selecione o que preferir;

Saiba onde investir no Banco Inter e aumentar a rentabilidade do seu dinheiro; aplicações funcionam bem para dinheiro que está parado — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 4. Adicione o valor que deseja investir. Note que há uma tabela que mostra a projeção de aplicação com a rentabilidade. Confira as informações e confirme a ação em “Investir”.

investimento no Banco Inter vale a pena? Plataforma é considerada uma das melhores opções para fazer aplicações; rentabilidade dos valores vai depender da categoria escolhida — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

4. Como fazer simulação de investimento no Banco Inter

Para descobrir quanto o dinheiro renderia em cada tipo de investimento da renda fixa, é possível fazer uma simulação antes de efetivamente aplicar a quantia.

Passo 1. Para acessar, na tela "Investir", selecione “Renda Fixa” e depois toque sobre “Entenda como investir na Renda Fixa”;

Veja como investir em fundos imobiliarios pelo Banco Inter; antes de aplicar, é possível fazer uma simulação — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. Selecione “Faça uma simulação”. Em seguida, adicione o valor do investimento, selecione o grupo de investimento (CDB, LCI ou LCI IPCA) e o prazo que manterá o dinheiro investido. Confirme a ação em “Fazer Simulação”;

Aprenda a fazer simulação e ter como investir pelo Banco Inter; procedimento é rápido e simples — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 3. Na tela seguinte, o app mostrará o valor do investimento comparado com a poupança. Há informações da data de resgate, prazo da aplicação, taxa e valor do resgate. Caso o resultado lhe agrade, selecione “Aplicar”. Confirma as informações e toque em “Confirmar Aplicação” para efetivar o investimento.

Usuários podem usar ferramenta nativa do Banco Inter para fazer estimativas de investimentos; saiba como usar — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

5. Principais dúvidas sobre investir no Banco Inter

Quanto rende 100 reais no Banco Inter ? E 1.000 reais? Depende do tipo de investimento escolhido no app do Inter. No CDI, por exemplo, a renda é de 100% ao ano, de forma que você receberá o mesmo valor;

Depende do tipo de investimento escolhido no app do Inter. No CDI, por exemplo, a renda é de 100% ao ano, de forma que você receberá o mesmo valor; Qual o melhor investimento no Inter? Isso vai depender do seu propósito com o investimento. Confira a tabela do item 2 da matéria do TechTudo ;

Isso vai depender do seu propósito com o investimento. Confira a tabela do item 2 da matéria do ; É seguro deixar o dinheiro no Banco Inter ? Sim! Embora seja um banco digital, o Inter segue as mesmas diretrizes e regulações dos bancos tradicionais brasileiros. Por isso, seu dinheiro aplicado tem a proteção do FGC tanto na conta-corrente como nos investimentos bancários;

Sim! Embora seja um banco digital, o Inter segue as mesmas diretrizes e regulações dos bancos tradicionais brasileiros. Por isso, seu dinheiro aplicado tem a proteção do FGC tanto na conta-corrente como nos investimentos bancários; Quais os riscos do Banco Inter ? Assim como qualquer outro banco, o Inter também sofre com possíveis riscos. Confira mais sobre os riscos de investimento no blog da plataforma digital ("https://interinvest.inter.co/aprenda-a-investir/equity-research/inter-dica-entendendo-os-riscos-no-mercado");

Assim como qualquer outro banco, o Inter também sofre com possíveis riscos. Confira mais sobre os riscos de investimento no blog da plataforma digital ("https://interinvest.inter.co/aprenda-a-investir/equity-research/inter-dica-entendendo-os-riscos-no-mercado"); O que rende mais: Nubank ou Inter? A o levar em conta o rendimento do saldo na conta, podemos concluir que o oferecido pelo Nubank é superior ao do Banco Inter, pois somente o Nubank conta com essa funcionalidade. No entanto, o Banco Inter apresenta uma gama mais ampla de alternativas de investimento em renda fixa e renda variável, incluindo aplicações que proporcionam um rendimento superior ao do Nubank;

o levar em conta o rendimento do saldo na conta, podemos concluir que o oferecido pelo Nubank é superior ao do Banco Inter, pois somente o Nubank conta com essa funcionalidade. No entanto, o Banco Inter apresenta uma gama mais ampla de alternativas de investimento em renda fixa e renda variável, incluindo aplicações que proporcionam um rendimento superior ao do Nubank; Como investir no Banco Inter sendo de menor? Segundo o Inter, sim. Inclusive, o banco digital possui a modalidade de conta Kids, voltada para pais que desejam fazer investimentos pensando no futuro dos filhos. Veja mais sobre o assunto no blog da fintech ("https://blog.inter.co/menor-de-idade-pode-investir");

Segundo o Inter, sim. Inclusive, o banco digital possui a modalidade de conta Kids, voltada para pais que desejam fazer investimentos pensando no futuro dos filhos. Veja mais sobre o assunto no blog da fintech ("https://blog.inter.co/menor-de-idade-pode-investir"); Como recuperar o dinheiro investido no Inter? Vá até o menu "Investir" no app e, em seguida, toque em "Ver carteira / Resgatar". Depois, selecione Renda Fixa e o investimento que deseja resgatar. Por fim, aperte em "Resgatar" e insira o valor desejado.

