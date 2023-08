Como jogar Rocket League Sideswipe no celular Android ou iPhone (iOS)

Rocket League Sideswipe é uma versão mobile e também gratuita do já conhecido Rocket League, da Epic Games, disponível no Android e iPhone (iOS). O jogo é mais otimizado em relação ao título original, com uma proposta de jogabilidade mais simples e com perspectiva 2D. Porém, segue a fórmula na qual os jogadores participam de competições entre equipes e precisam dirigir carros para disputar uma partida de futebol. É necessário marcar gols contra os adversários e colaborar nos passes para sair com a vitória. Saiba como baixar e jogar: