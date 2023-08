Como liberar espaço no Google Fotos? Veja 3 maneiras

O Google Fotos está disponível para celulares Android e é muito utilizado para armazenar imagens e vídeos na nuvem. Contudo, a versão gratuita do serviço fornece apenas 15 GB, divididos entre o Google Fotos , Google Drive e Gmail . O armazenamento pode ficar cheio com rapidez, impedindo o backup de novos arquivos. Para lidar com o problema, existem algumas maneiras de liberar espaço, como diminuir a qualidade dos conteúdos salvos ou até mesmo contratar o Google One , serviço de assinatura do Google que aumenta a oferta de memória através de planos mensais. Nos tutoriais a seguir, saiba mais sobre como liberar espaço no Google Fotos para “guardar” seus arquivos importantes com segurança.

Saiba como garantir mais espaço para armazenar suas fotos e vídeos no Google Fotos, app nativo de celulares Android — Foto: Divulgação/Getty Images

1. Comprar mais espaço no Google Fotos

O Google One é um serviço de assinatura do Google que expande seu espaço de armazenamento no Gmail, Google Drive e Google Fotos, através de uma taxa mensal. São três planos: “Básico”, de 100 GB, por R$ 6,99 ao mês; "Padrão", de 200 GB, por R$ 9,99 ao mês e “Premium”, de 2T, por R$ 34,99 ao mês. Ao contratar o serviço, os usuários terão direito a um mês de teste gratuito com 100 GB. O benefício de usar o Google One é contar com a segurança da nuvem para “guardar” fotos, vídeos e arquivos automaticamente, sem preocupações, mesmo que os registros estejam em alta qualidade e ocupem grande espaço.

Além disso, os planos garantem outras vantagens exclusivas, como o compartilhamento da assinatura com até cinco familiares e o acesso ao suporte de especialistas. Vale destacar que as versões Premium estão disponíveis apenas para contas pessoais do Google e não poderão ser usadas em contas corporativas.

Para comprar mais espaço de armazenamento, abra o aplicativo do Google Fotos e toque no ícone da sua foto de perfil, na parte superior da tela. Em seguida, selecione “Iniciar teste com 100 GB” e insira os dados do seu cartão. Também é possível fazer o processo através do app do Google One, disponível na Google Play Store, ou do site oficial (one.google.com).

2. Diminuir a qualidade dos arquivos

Passo 1. Acesse o aplicativo do Google Fotos e toque no ícone da sua foto de perfil, na parte superior direita da tela. Em seguida, selecione “Configurações de Fotos”.

Acessando as configurações do Google Fotos — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 2. Toque em “Backup” e selecione “Qualidade do backup”.

Nas configurações de backup, é possível alterar a qualidade dos arquivos salvos — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 3. Aperte a opção “Economia de armazenamento” e confirme a configuração no botão “Selecionar”.

Alterando a qualidade do backup no Google Fotos — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

3. Excluir fotos ou vídeos do Google Fotos

Passo 1. Para excluir fotos ou vídeos, acesse o aplicativo do Google Fotos e selecione a pasta desejada. Em seguida, toque e pressione sobre o arquivo que deverá ser apagado.

Primeiros passos para excluir uma foto ou vídeo no Google Fotos — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 2. Na parte superior direita da tela, selecione o ícone de “Lixeira”. Confirme a exclusão tocando em “Mover para a lixeira”.

Movendo um arquivo do Google Fotos para a lixeira do celular — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

